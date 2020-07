Ďalšiu knihu o Trumpovi zatrhli! Napísala ju jeho neter: Jasne porušila dohodu

Kniha s názvom "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World‘s Most Dangerous Man", čo v slovenčine približne znamená "Príliš veľa a nikdy dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža na svete" sa mala na trhu pôvodne objaviť 28. júla. Právnik Mary Trumpovej hneď avizoval opravné prostriedky proti rozhodnutiu navyššieho súdu štátu New York. To podľa právnika obmedzuje ústavou garantovanú slobodu slova.

Porušenie dohody

Minulý týždeň Robert S. Trump neuspel na inom newyorskom súde pri žiadosti o vydanie predbežného opatrenia proti knihe. Prezidentov brat obviňuje, že neter knihou porušila predchádzajúu dohodu o mlčanlivosti o dedičstve rodinného patriarchu Freda Trumpa - otca Roberta a Donalda Trumpa.

Zdroj: SITA/AP/Diane Bonadreff,

Kniha je príšerným obrazom Donalda Trumpa

Podľa vydavateľstva Verlag Simon & Schuster dcéra Trumpovho zosnulého brata Freda Trumpa mladšieho v knihe načrtla katastrofálny obraz celej rodiny. Vyhlásenie vydavateľstva sľubuje, že kniha "vyzdvihne temnú rodinnú históriu rodiny", aby vysvtlila, ako sa stal Donald Trump mužom, ktorý "teraz ohrozuje zdravie na celom svete, ekonomickú bezpečnosť a sociálnu súdržnosť.

Zdroj: amazon

O negatívne titulky o prezidentovi sa nedávno postarala aj ďalšia kniha odhalení s názvom "The Room Where It Happened", v slovenčine to znamená "V miestnosti, kde sa to stalo". Bývalý bezpečnostný poradca John Bolton v nej vznáša proti prezidentovi ťažké obvinenia. Americká vláda sa márne snažila zabrániť vydaniu knihy.