Po rozchode nastalo PEKLO: Žena sa stala obeťou teroru, bývalý na ňu narafičil pascu

KLATOVY – V nebezpečnej situácii sa ocitla Češka, ktorá sa rozišla so svojím priateľom. Cudzinec (54) ju najprv začal zahŕňať listami, darčekmi a niekoľkými telefonátmi denne, keď to však nezabralo, pristúpil k drsnejšiemu spôsobu. Žene sa vyhrážal, že jej podpáli auto, odpojil jej prívod elektriny a následne sa uchýlil k beštialnému činu.

Žena, ktorá sa pred približne troma mesiacmi rozišla s partnerom, sa stala obeťou teroru. Cudzinec žijúci v Horažďoviciach ju niekoľko týždňov prenasledoval. Najprv sa ju pokúšal získať späť množstvom textových správ a asi päťdesiatimi telefonátmi denne. Žena podľa polície zareagovala len na niektoré z nich.

Muž následne začal s písaním listov, ktoré svojej ex nosil do schránky. Ako uviedla polícia, v listoch sa vyznával zo svojich citov, no už pripájal aj vyhrážky. Na okno a k dverám ženinho bytu dokonca nosil kvety, sviečky či darčeky.

Zdroj: Getty Images

Keď však u expartnerky znova nezožal úspech, 25. mája sa jej začal vyhrážať podpálením auta, inokedy mal postávať pod oknami jej bytu a pri sebe mať fľaše s knôtmi a benzínom.

„Neustále sa pohyboval pri dome a vyhľadával prítomnosť ženy. Horažďovickí policajti muža zatkli v obci, keď pri dychovej skúške nadýchal 2,6 promile alkoholu a bol prevezený do policajnej cely a potom prepustený,“ zhrnula policajná hovorkyňa Dana Ladmanová.

Zdroj: jezebel.com

Tým sa však prenasledovanie neskončilo. Muž svojej ex odpojil prívod elektrického prúdu a len čo vyšla z bytu, ju mal napadnúť. Podľa polície ju udrel rukou, čo si žena nenechala a ranu mu uštedrila i ona. Agresor následne vytiahol kuchynský nôž. Čepeľ mierila na ženu, ktorá spustila krik. Útočník ušiel.

„Muž bol obvinený z nebezpečného vyhrážania sa a prenasledovania. Policajti z oddelenia všeobecnej kriminality rozšírili trestné stíhanie obvineného o rovnaké skutky. V piatok súd rozhodol o jeho vzatí do väzby a za sprievodu policajtov bol prevezený do väznice,“ dodala Ladmanová.