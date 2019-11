Brutálny masaker: Malo to byť šťastné stretnutie rodiny, namiesto radosti však prišla bolesť, hrôza a smrť

Sedemnásť členov rodín LeBaronovcov a Langfordovcov smerovalo podľa britského denníka Daily Mail v pondelok na oslavu výročia svadby jedného z príbuzných. Vyrazili v troch autách z La Mory, osady s dlhou históriou založenej ako súčasť odnože Cirkvi svätých neskorších dní Ježiša Krista. Asi dvanásť kilometrov odtiaľ ich na nekrytej ceste prepadli ozbrojenci patriaci pravdepodobne do lokálneho drogového kartelu. Udiali sa hrozné scény. Ozbrojenci pálili na všetko, čo sa pohlo. Začali dokonca strieľať aj na dieťa, ktorému sa podarilo utiecť, skôr než vrahovia výstrelmi zapálili auto, v ktorom ďalší členovia rodiny zhoreli zaživa. Ostatné malé deti dokázali utiecť a schovať sa pri ceste, zatiaľ čo ich matku zabili výstrelom do hrude, keď zdvihla ruky na znak toho, že sa vzdáva. Príbuzní sa obávajú, že preživšie deti boli brutálne znásilnené. Devon, jeden z chlapcov ukryl zranených súrodencov – niektorých mladších ako jeden rok – do kríkov a utekal do neďalekého mesta, aby duchaprítomne privolal pomoc, hoci matku mu tesne predtým zastrelili pred očami. Christina Langfordová Johnsonová († 29) však ešte pred smrťou zachránila život svojmu sedemmesačnému dieťaťu tým, že ho hodila na podlahu svojho terénneho auta, keď vozidlo zasiahli guľky. Dievčatko Faith našli záchrancovia nažive po 24 hodinách na podlahe pod zadným sedadlom. Sedem Dawniných detí bolo dostrieľaných, ale podarilo sa im ujsť. V ďalšom aute zomrela Dawna Rayová Langfordová († 43) a dve jej deti Trevor († 11) a Rogan († 3). Zdroj: FB/K. L. Rhonita Maria LeBaronová cestovala do Phoenixu, keď sa jej auto pokazilo. Ozbrojenci to využili, začali paľbu a zapálili jej vozidlo, čo spôsobilo, že benzínová nádrž explodovala. Rhonita zomrela hroznou smrťou spolu so svojimi dvojičkami, šesťmesačným Titom a Tianou a s ďalšími dvoma deťmi Krystal († 10) a Howardom († 12). Motív útoku zatiaľ nie je jasný. Istý člen rodiny tvrdí, že malo ísť o plánovaný únos detí, avšak mormonská náboženská skupina mala mať už dávnejšie spory s kartelom pre organizovaný zločin v tejto oblasti. Údajne bol vtedy zabitý jeden člen kartelu. Zdroj: FB/K. L.

Viacerí členovia rodiny sú stále nezvestní. Medzitým príbuzní na sociálnych sieťach zverejňujú obavy, že mnohí boli unesení a znásilnení. Trish Cloesová napísala: „Tieto ženy boli možno brutálne znásilnené. Prosím, myslite na ne vo svojich modlitbách.“ Kenny LeBaron, bratanec jednej zo zavraždených žien pre New York Times povedal: „Keď viete, že v autosedačkách zaživa zhoreli deti len pre nejaké choré zlo, ktoré vládne v tomto svete... Je ťažké sa s tým vyrovnať.“ Vláda nasadila v roku 2006 armádu do boja proti obchodovaniu s drogami, ale odborníci dávajú vinu za takzvanú „drogovú vojnu“ práve rastúcemu násiliu medzi roztrieštenými kartelmi a armádou, ktoré viedlo k vyše 250-tisíc vraždám.

„Bol to masaker,“ povedal Julian Lebaron, príbuzný a aktivista, ktorý odsúdil zločinecké skupiny v tejto oblasti, pre Formula Radio. V roku 2009 bol zavraždený jeho brat Benjamin Lebaron, zakladateľ skupiny bojujúcej proti zločinu SOS Chihuahua. Na otázku, kto by mohol byť za útok zodpovedný, Lebaron odpovedal, že k útoku došlo vo „vojnovej zóne“, kde sa nachádzajú drogové kartely a „kriminálnici“. Zdroj: FB/ K. L. Jeho rodina „sa mohla náhodou dostať do krížovej paľby alebo na ňu zaútočili omylom, nepoznáme príčinu,“ uviedol, dodal však, že mormonská komunita bola nedávno terčom hrozieb. Komunitu tvoria potomkovia Mormonov, ktorí utiekli z USA v devätnástom storočí po dlhom prenasledovaní za svoje tradície vrátane polygamie (mnohoženstva). Jedným z bývalých členov bol George Romney, otec republikánskeho kandidáta na prezidenta 2012 Mitta Romneyho, George sa narodil v roku 1907 v meste Colonia Dublan v štáte Chihuahua. Rodiny žili v La Mora asi sto kilometrov južne od Douglasu v Arizone a tiež v Severnej Dakote. Mnoho členov cirkvi sa narodilo v Mexiku a má dvojité občianstvo. Príbuzní na sociálnych sieťach s láskou a hrdosťou spomínajú na Christinu Langfordovú, ktorá pred smrťou zachránila dcérku Faith. Príbuzná Jasmin Soulsbyová napísala: „Christina Langfordová bola zabitá, ale jej dievčatko Faith, ktoré považovali za mŕtve, sa zázračne našlo živé.“ Iba dvaja členovia rodiny v karavane zostali nezranení. Zdroj: FB/K. L. Generálny prokurátor Chihuahuy Cesar Augusto Peniche uviedol, že počet obetí zostáva „nejasný“. Podľa člena rodiny Lafa Langforda Jr. sa lekári z mexického štátu Senora údajne ponáhľali zraneným na pomoc, ale zdravotníci z USA ich radšej vrtuľníkmi previezli do USA. Domáci totiž nemohli zohnať vrtuľník ani malé lietadlo, a do El Pasa alebo Tucsonu to bola minimálne šesťhodinová cesta.