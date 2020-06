KORONAVÍRUS Brazília eviduje už vyše 1,3 milióna infikovaných: Počet obeti prekročil 57-tisíc

BRASÍLIA - Brazília za posledný deň zaregistrovala 38.693 novo nakazených koronavírusom, čím sa celkový počet osôb s preukázanou nákazou v tejto najväčšej latinskoamerickej krajine od začiatku pandémie prehupol cez hranicu 1,3 milióna. S odkazom na vyjadrenie miestnych úradov to napísala agentúra Reuters.

Za posledných 24 hodín tam po komplikáciách covidu-19 zomrelo 1109 osôb. Brazília s asi 210 miliónmi obyvateľov je v absolútnych číslach druhou najhoršie zasiahnutou krajinou na svete po Spojených štátoch. Podľa dnes aktualizovaných údajov tam v dôsledku koronavírusu zomrelo už 57.070 ľudí. Mnoho odborníkov sa pritom domnieva, že sa v krajine nakazilo oveľa viac osôb, než uvádzajú oficiálne štatistiky, pretože sa tam vykonáva málo testov na SARS-CoV-2. Vrchol epidémie experti navyše v Brazílii očakávajú až v júli.

Tamojšia vláda v sobotu uzavrela dohodu s Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca, aby mohla v krajine vyrábať ich vakcínu voči koronavírusu so sľubnými predbežnými výsledkami, ktorá teraz prechádza testovaním. Brazílske úrady zaplatia 127 miliónov dolárov za materiál, z ktorého bude schopný miestny výrobca vakcín Fiocruz vyrobiť do konca januára budúceho roka asi 30 miliónov dávok. Celkovo by sa ich potom malo vyrobiť asi 100 miliónov.

Ak by sa tak látka v testoch overila, mohla by Brazília okamžite začať s očkovaním populácie. Ako prvý by pritom vakcínu dostali starší občania, ľudia s predchádzajúcimi zdravotnými ťažkosťami a pracovníci v zdravotníctve.