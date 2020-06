KORONAVÍRUS Slová epidemiológa o druhej vlne: S infekciou sa budeme musieť naučiť žiť

Český odborník poskytol rozhovor pre tamojšiu televíznu stanicu ČT24. Podľa neho tu koronavírus s nami zostane na jeseň zosilnie, no nie až tak, aby prišla druhá vlna. "Ľudia boli od začiatku trochu vystrašení, ale boli disciplinovaní," uvádza na úvod Smejkal. "Pri uvoľňovaní sa ľudia rozvoľnili viac, ako by mali. Teraz sa to ustálilo a ľudia prijímajú akt, že s vírusom budeme nejakú dobu žiť, život sa nezastaví, ale vírus nezmizne," hodnotí v úvodných slovách situáciu Smejkal.

Opatrnosť s príchodom zimy

Vírus je podľa jeho slov citlivý na vonkajšie vplyvy, takže podmienky v tomto letnom období nahrávajú tomu, že sa situácia zlepšuje. "V zime, pokiaľ budeme jazdiť verejnou dopravou, tak by sme si rúška nemali zabudnúť a nasadiť si ich," zvýrazňuje epidemiológ.

Zdroj: Getty Images

Nemali by sme si nechať vziať osobnú slobodu

Ľudia by sa kvôli ochrane horných dýchacích ciest nemali vzdať a a brať to ako nabúranie ich osobnej slobody. "V tú pravú chvíľu to znamená, že keď príde veľká chrípková epidémia, nenechal som sa očkovať, idem dopravným prostriedkom do práce, tak prečo si to rúško nevziať? Ide predsa o tých druhých, nie o nás," zdôrazňuje prínos rúšok Smejkal a verí tomu, že ľudia si ich zase nasadia, pokiaľ čísla na jeseň opäť porastú.

Situácia na západe, kde sa vírus podstatne viac rozšíri, vníma epidemiológ v kontexte toho, ako ľudia tam a v Česku vnímajú slobodu. K nízkym číslam nakazených v našich končinách prispela podľa neho aj kreativita ľudí, ktorí si už sami šili rúška alebo aj firiem, ktoré začali vyrábať ochranné štíty. "Stali sme sa príkladom krajiny, ktorá to dobre zvládla. Krajinou, ktorá k tomu pristúpila najlepšie, zhodnotíme s polročným až ročným odstupom," zhrnul expert. To, prečo je situácia v USA taká dramatická vníma Smejkal aj z politického hľadiska. "Trump sa ukázal ako politik, ktorý mnohým veciam nerozumie. Ale aj týchto politikov ľudia počúvajú," komentuje odborník.

Koronavírusy nie sú ničím novým

Do budúcna by sa ľudia mali tiež pripraviť na vznik nových ohnísk, ktoré predovšetkým hrozia v DSSkách a podobných zariadeniach pre seniorov. Výnimkami nie sú ani nemocnice. Najspoľahlivejšie sú podľa neho stále PCR testy, ktoré odhalia vírus v tele s vysokou istotou. Domnieva sa však, že tento nový koronavírus sa časom zaradí medzi bežné vírusy, napríklad ku chrípke. "Koronavírusy sú tu každú zimu, to by nás nemalo prekvapiť. Značná časť ľahkých respiračných ochorení je spôsobená rôznymi typmi koronavírusu," pripomína Smejkal.