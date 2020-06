Otrasný čin matky (22): Zastavila na pumpe, zabila svojho syna (†3 mes.) a potom... Z toho doslova mrazí

Polícia vraždu dieťaťa začala vyšetrovať v prvej polovici októbra 2019. Podľa obžaloby žena v nepojazdnom odstavenom aute na parkovisku pri čerpacej stanici na Hněvkovského ulici dieťa opakovane bila päsťami do hlavy, spôsobila mu mnohopočetné rany na hlave, krvácalo do mozgu. "Musela si byť vedomá, že trojmesačnému dieťaťu takto spôsobí smrť," uviedol štátny zástupca Petr Bejšovec.

Žena býva v okolí ľudí bez domova. Uviedla, že bola so synom v aute a hľadala zapaľovač, chcela si zapáliť. Potom išla na čerpaciu stanicu, kde žiadala, či by si mohla zapaľovač požičať, odišla ale na prázdno. V aute potom podľa nej znovu hľadala zapaľovač. "Potom som videla toho malého v mojich rukách. Tresla som ho o to madlo, ja si pamätám raz. Potom som ho zakryla a zaspala," uviedla žena. Keď sa zobudila, zavolala záchranárov, ktorí následne privolali políciu.

V prípravnom konaní žena uviedla, že si po príchode od čerpacej stanice sadla k volantu a začala dieťa fackovať a biť päsťami, potom ho vzala a buchla s ním. Potom, čo sa prebudila, dieťa odfotila mobilným telefónom a fotku poslala kamarátovi. Uviedla, že ju to mrzí a chcela by malý trest, že nechce ísť do väzenia. Povedala, že dieťa napádala, pretože si nemohla zapáliť. Na otázku, prečo si potom dieťa odfotila, uviedla, že preto, aby mala pamiatku. Súd pokračuje čítaním výpovedí, vypovedať by mali aj svedkovia. Termín hlavného pojednávania má súd vypísaný aj na 19. júna.