Starostka americkej Atlanty nariadila po zabití Afroameričana reformy polície

"Naši policajti majú byť v našich komunitách strážcami a nie bojovníkmi," vyhlásila na tlačovej konferencii Lanceová Bottomsová. Zastrelenie 27-ročného Brooksa označila za "vraždu" s tým, že "sa to nemuselo skončiť takým spôsobom". "Slovami sa nedá opísať, ako ma to nahnevalo a zarmútilo," dodala. Brooks neprešiel skúškou triezvosti a mali ho zadržať po tom, ako bola do reštaurácie rýchleho občerstvenia privolaná polícia po sťažnosti, že v príjazde k výdaju jedla spí v aute muž. Došlo však k potýčke, pri ktorej muž vzal policajtovi jeho elektrošokovú pištoľ taser.

Ako ukazujú videozábery incidentu, muž utekal pred políciou, no náhle sa otočil a taserom mieril na policajta. Ten siahol po svojej služobnej zbrani, na čo sa unikajúci muž znova obrátil a potom padli výstrely. Muž zomrel po prevoze do nemocnice. Po Brooksovej smrti odstúpila z funkcie šéfka miestnej polície Erika Shieldsová a policajt Garrett Rolfe, ktorý ho zastrelil, dostal výpoveď. Teraz mu hrozí obvinenie z vraždy. Bottomsová načrtla reformy týkajúce sa štandardných postupov pre policajných príslušníkov vrátane stratégie na použitie smrteľnej sily a "povinnosti zasiahnuť", ak policajt spozoruje, že jeho kolega koná v rozpore so zákonom.

Trump predstaví výkonný príkaz na reformu polície

"Toto je začiatok veľkého množstva práce, ktorá je pred nami. Je jasné, že nemáme ďalší deň, ďalšiu minútu, ďalšiu hodinu nazvyš," vyzvala. Jej slová prišli po tom, ako v hlavnom meste štátu Georgia Atlanta protestovali proti Brooksovej smrti tisíce ľudí. K vražde Brooksa belošským policajtom došlo dva a pol týždňa po násilnej smrti Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota. Tá vyvolala vlnu protestov proti rasovej nespravodlivosti a reformám v radoch polície naprieč Spojenými štátmi i v zahraničí.

Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu policajt pri zatýkaní niekoľko minút kľačal na krku, aj keď sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Americký prezident Donald Trump avizoval, že v utorok predstaví výkonný príkaz na reformu polície. "Celkovým cieľom je, že chceme právo a poriadok, a chceme, aby to bolo spravené férovo, spravodlivo a bezpečne," vyhlásil. Trump smrť Floyda síce odsúdil, ale obvinenia zo systematického rasizmu v policajných zložkách odmietol.