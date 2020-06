Protestné hnutie v Hongkongu vyšlo do ulíc: Vyzýva na ďalší odpor voči Pekingu

Organizátori masových protestov apelovali na sedem miliónov Hongkončanov, aby bojovali proti čínskej vláde, a to najmä proti pripravovanému zákonu o národnej bezpečnosti. "Vzoprite sa zlomyseľnému zákonu, bojujte až do konca," uvádza sa vo vyhlásení Občianskeho frontu pre ľudské práva (CHRF).

Čínsky parlament schválil minulý týždeň zákon o národnej bezpečnosti, ktorý zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Čína by mohla podľa analytikov zákon prijať už koncom tohto mesiaca alebo na konci augusta.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung, File

Presne pred rokom - 9. júna 2019 - sa na protestnom pochode v Hongkongu zúčastnilo viac ako milión ľudí, ktorí chceli vyjadriť svoju nespokojnosť so sporným návrhom zákona o extradíciách. Ten by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. K jeho stiahnutiu oficiálne došlo 23. októbra 2019.

Správkyňa Hongkogu Carrie Lamová v utorok varovala protestujúcich, že Hongkong si nemôže dovoliť ďalší "chaos". Na večer sú totiž naplánované viaceré protestné zhromaždenia. V utorok napoludnie sa v nákupných centrách v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny zhruba na hodinu zhromaždili desiatky ľudí, pričom vykrikovali slogany ako napríklad "Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias". Protestné akcie mali pokojný priebeh.

"Každý z nás vidí ťažkosti, ktorými sme si vlani prešli, a v dôsledku týchto vážnych okolností máme ešte viac problémov, ktoré musíme riešiť," povedala Lamová na pravidelnej tlačovej konferencii.

"Musíme sa poučiť z chýb, želám si, aby sa všetci zákonodarcovia poučili z chýb - Hongkong nemôže uniesť taký chaos," citovala ju agentúra Reuters. Hongkonská polícia zadržala vlani v súvislosti s protivládnymi protestmi takmer 9000 osôb vo veku 11-84 rokov. Viac ako 600 z nich bolo obvinených z výtržníctva.