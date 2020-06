Brazílska prokuratúra vyšetruje zmenu v štatistikách týkajúcich sa KORONAVÍRUSU

Ministerstvo zdravotníctva v noci na dnes uviedlo, že za posledný deň pribudlo 27.075 potvrdených prípadov nákazy koronavírusy a 904 úmrtí s covidom-19. O deň skôr bolo novo nakazených 30.830 a úmrtia 1005, deň predtým počet novonakazených takisto presahoval 30.000, zatiaľ čo zomrelých s covidom-19 bolo za deň dokonca 1473.

Podľa agentúry Agencia Brasil, ktorá pripísala nové údaje za 24 hodín k naposledy zverejneným celkovým číslam, sa doteraz v Brazílii potvrdilo 672.846 prípadov nákazy, z toho 35.930 ľudí zomrelo a 277.149 sa uzdravilo. V počte evidovaných nakazených je Brazília druhá po Spojených štátoch a v počte úmrtí tretia po USA a Británii. Reálne počty v Brazílii, ktorá je s 210 miliónmi obyvateľov najväčšou krajinou Latinskej Ameriky, sú podľa expertov ale zrejme oveľa vyššie, pretože krajina málo testuje.

Brazílska prokuratúra v noci na dnes požiadala ministra zdravotníctva, aby jej do 72 hodín vysvetlil, aký bol dôvod zmeny metodiky. Cieľom prokuratúry je zistiť, či nebol porušený zákon o práve na prístup k informáciám, keď vláda začala zverejňovať iba najnovšie údaje. Brazílske ministerstvo zdravotníctva v piatok stiahlo zo svojich stránok údaje o počte nakazených a mŕtvych a niekoľko hodín bolo na stránkach napísané, že "sú v údržbe". Vláda to vysvetlila tým, že je údaje nutné revidovať, pretože neodrážajú súčasnú situáciu.

Brazílsky prezident odmietol zaviesť celonárodné opatrenia

Tajomník ministerstva zdravotníctva Carlos Wizard v piatok večer označil štatistiky zasielané zo štátov brazílskej federácie za "fantazijné a zmanipulované". "Niektorí ľudia zomreli z iných príčin. Existujú tiež štátni úradníci, ktorí aby získali viac peňazí z rozpočtu pre svoje obce, evidujú všetky pod položku covid-19. Budeme úmrtia revidovať," vyhlásil Wizard.

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro od vypuknutia pandémie chorobu covid-19 zľahčuje a odmietol zaviesť celonárodné opatrenia proti jej šíreniu s tým, že primárne je zachovať chod ekonomiky. Karanténne opatrenia preto v krajine zaviedli jednotlivé štáty federácie, ktoré už ale tiež začali s ich uvoľňovaním, pretože obmedzenie zhoršilo ekonomickú situáciu mnohých Brazílčanov. Aj druhý najhoršie zasiahnutý štát Rio de Janeiro od soboty povolil s obmedzenou kapacitou otvorenie reštaurácie, bary aj nákupné centrá.

Bolsonaro tiež po vzore amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok pohrozil Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), že ju Brazília opustí, ak WHO neprestane fungovať "s ideologickými predsudkami". Prezident to povedal novinárom, keď sa ho pýtali na dlh Brazílie Panamerické zdravotníckej organizácii (OPS). Tá je de facto regionálnou pobočkou WHO v Amerike. Kvôli prezidentovom ľahkovážnemu postoji k pandémii covidu-19 v apríli a máji opustili svoj úrad dva ministri zdravotníctva.