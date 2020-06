KORONAVÍRUS V extrémnej chudobe sa kvôli pandémii ocitne 60 miliónov ľudí, tvrdí šéf Svetovej banky

Svetová banka definuje extrémnu chudobu ako situáciu, keď má človek k dispozícii menej ako 1,90 USD na deň. Kvôli pandémiu sa ale podľa šéfa SB dá očakávať, že viac ako 60 miliónov ľudí bude mať k dispozícii menej ako 1,25 USD na deň. "Kombinácia samotnej pandémie a uzávierok znamená miliardy ľudí, ktorých živobytie bolo narušené. To je znepokojujúce," upozornil šéf Svetovej banky. "Ako priame dopady, čo znamená stratu príjmu, tak aj dopady na zdravie, a teda sociálne vplyvy, sú naozaj tvrdé," dodal.

"Vidíme, že aj keď akciové trhy v Spojených štátoch sú relatívne vysoko, tak ľudia v chudobných krajinách nielenže sú bez práce, oni si nedokážu prácu zabezpečiť ani mimo oficiálnej ekonomiky. A to bude mať dopady až desať rokov," povedal šéf Svetovej banky. Svetová banka, rovnako ako ďalšie globálne finančné inštitúcie, poskytuje podporu krajinám najviac zasiahnutým koronavírusom. Už ale avizovala, že ďalšiu pomoc, a to v oveľa väčšom rozsahu, ešte bude treba. Komerčné banky či dôchodkové fondy SB vyzvala, aby chudobným krajinám odpustili časť dlhov. Malpass by tiež bol rád, aby úverové inštitúcie pravidlá poskytovania pôžičiek zjednodušili, aby ostatní investori mali väčšiu dôveru do ekonomík týchto krajín vkladať peniaze.

Malpass koncom mája povedal, že Svetová banka už spustila núdzové programy koronavírusovej pomoci v 100 rozvojových krajín a zaviazala sa poskytnúť zvýhodnené pôžičky a garancie zhruba za 5,5 miliardy USD. Šéf SB pripustil, že problémom sú škody, ktoré utrpel globálny obchod, rovnako ako snaha dostať dodávateľské reťazce bližšie k domovu alebo zavádzať obchodné bariéry. "Keď obmedzíte obchod, vytvárate ďalšie napätie a nerovnosť ... Ja som si istý, že (globálna ekonomika) bude v budúcnosti prepojená, ale možno menej, než bola pred covidom," povedal. Nakoniec sa podľa neho ale podarí ťažkosti prekonať, pretože ľudia sa prispôsobia a dokážu sa s problémami vyrovnať.