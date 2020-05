KORONAVÍRUS Znovuzrodené Švajčiarsko: Krajina zruší väčšinu svojich zvyšných obmedzení

"Švajčiarsko sa znovu narodilo," povedala prezidentka Simonetta Sommarugová na tlačovej konferencii v Berne po zasadnutí vlády. "Teraz vieme, že vírus sa dá zvládnuť," vyhlásila v období, keď sa počet nových prípadov chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom SARS-CoV-2 v krajine stabilne drží na nízkej úrovni už niekoľko týždňov. Počty nových denných prípadov klesajú od začiatku apríla.

Švajčiarsko nezaviedlo prísne (karanténne) obmedzenia pohybu ľudí v rámci opatrení, ktoré nariadilo v polovici marca, aby zastavilo šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2. Vláda začala postupne rušiť obmedzenia už 27. apríla, keď mohli znovu vo svojich prevádzkach začať pracovať holiči, kvetinári, rodinní lekári a otvorili sa aj železiarstva. V druhej fáze 11. mája mohli znovu otvoriť reštaurácie, múzeá a základné školy, ak bola zaistená primeraná ochrana zamestnancov.

Tretia fáza

Pri oznamovaní tretej fázy uvoľňovania vláda uviedla, že od 6. júna budú povolené podujatia s účasťou do 300 ľudí. To umožní vrátiť sa aspoň k zdanlivému normálu napríklad aj agentúram OSN a ďalším medzinárodným organizáciám so sídlom v Ženeve. Okrem toho sa "môžu znovu otvoriť všetky voľnočasové prevádzky a prevádzky v oblasti zábavy", dodala švajčiarska vláda. Úrady však naďalej ľudí povzbudzujú, aby zachovávali fyzický odstup, nosili tvárové masky, ak nie je odstup možný, dodržiavali hygienické pravidlá a naďalej pracovali z domu, ak je to možné.

Reštaurácie a iné podniky úrady požiadali, aby umožnili vysledovanie každého, kto možno prišiel do kontaktu s chorým na COVID-19, a to tak, že si zaznamenajú kontaktné informácie o svojich zákazníkoch. Plánuje sa aj anonymná aplikácia pre smartfóny, ktorá pomôže vysledovať kontakty. Od soboty 30. mája sa zvýši horná hranica účastníkov na súkromných zhromaždeniach z piatich na 30.

Od 6. júna sa môžu otvoriť okrem divadiel a kín aj prázdninové tábory, zoologické a botanické záhrady, kúpaliská, kempingy a nočné kluby. Športové tréningy sa môžu úplne obnoviť. V reštauráciách môžu spolu sedieť skupiny viac ako štyroch ľudí, pričom striptízové kluby a služby prostitútok môžu začať fungovať ako obvykle. Hoci sa nočné kluby môžu otvoriť, musia dodržiavať limit 300 ľudí, zatvoriť o polnoci a zostavovať zoznam návštevníkov. Vo Švajčiarsku na COVID-19 pozitívne otestovali celkom takmer 30.700 ľudí a takmer 1650 ľudí zomrelo.