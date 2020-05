KORONAVÍRUS Veľké testovanie v Bratislave pred otvorením škôl! Desivé výsledky zamestnancov

BRATISLAVA – Bratislavský Ružinov v týchto dňoch testuje na ochorenie COVID-19 okolo 800 pedagogických a nepedagogických zamestnancov svojich škôl a škôlok, ktorí by mali v pondelok (1. 6.) nastúpiť do práce. Testy na protilátky v krvi u prvých 515 testovaných preukázali, že 30 z nich sa s novým koronavírusom už stretlo, 17 z nich sa však musí ešte podrobiť PCR testom, aby sa vylúčilo, že už nie sú infikovaní.

"Preventívnym testovaním, ktoré robí Ružinov ako jediná mestská časť a možno jediná samospráva na Slovensku, sa zistilo, že pri 17 je podozrenie, že ochorenie môžu mať. To však neznamená, že v tomto momente máme 17 infekčných ľudí," uviedol vo štvrtok na tlačovej besede starosta Ružinova Martin Chren s tým, že výsledky PCR metódou na potvrdenie alebo vylúčenie ochorenia by mali byť známe do pondelka.

Testovanie na protilátky vie podľa generálneho riaditeľa Alpha Medical Petra Lednického preukázať to, či sa pacient s ochorením už stretol a či ho prekonal, alebo ho stále prekonáva. Zdôraznil však, že protilátky v tele pretrvávajú dlhšiu dobu, a teda ich majú aj tí, ktorí sa z ochorenia už dostali a nemuseli mať žiadne príznaky.

"Vieme povedať, že 17 je takých, kde pozitivita, respektíve hraničná hodnota je v protilátkach triedy IgA, ktoré sa vylučujú ako prvé. Tam je možné, že ochorenie ešte prebieha. Ale na potvrdenie alebo vylúčenie infekčnosti musíme ich musíme pretestovať PCR metódou," vysvetlil Lednický. Zvyšných 13 ľudí má podľa neho protilátky triedy IgG, čo znamená, že sa s ochorením stretli a má už vybudovanú čiastočnú imunitu.

Do začiatku budúceho týždňa, teda do doby, keď sa po uvoľnení opatrení môžu otvoriť materské a základné školy, by malo byť známe, či Ružinov všetky svoje školy a škôlky otvorí, alebo či pre prípadný infekčný prípad niektoré so svojich školských a predškolských zariadení bude musieť nechať zatvorené. "Verím, že do pondelka bude vedieť, či budeme otvárať všetky školy a škôlky. Kolegovia sú už totiž tento týždeň spolu, dezinfikujú priestory. Ak teda nájdeme infekčný prípad, konkrétnu školu alebo škôlku nebudeme môcť otvoriť," podotkol Chren. Testovaním na protilátky v krvi majú prejsť všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnancov materských a základných škôl, ktorí by mali nastúpiť do práce.