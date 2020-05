Prípad smrti Vietnamcov v kamióne v Británii má vinníkov, 26 osôb skončilo v rukách polície

Justičné orgány uviedli, že séria zásahov prebehla súbežne v utorok v skorých ranných hodinách v okolí Bruselu a Paríža, a to v rámci dvoch vyšetrovaní. Jedno vyšetrovanie sa spustilo v nadväznosti na iné, ktoré sa zaoberalo úmrtím 39 migrantov nájdených v októbri vo vnútri zaparkovaného chladiarenského návesu kamióna privezeného do Anglicka.

Polícia vyšetrujúca nález tiel 39 ľudí z 23. októbra v anglickom meste Grays východne od Londýna zistila, že všetky obete pochádzali z Vietnamu a boli vo veku od 15 do 44 rokov, vrátane troch neplnoletých. Bolo medzi nimi 31 mužov a osem žien. Podľa polície zomreli v dôsledku nedostatku kyslíka a prehriatia v uzavretom priestore. Obete pochádzali z chudobných dedín vo Vietname a údajne zaplatili prevádzačom, aby ich vzali na riskantnú cestu za lepším životom v zahraničí.

Minulý mesiac sa vodič kamióna na súde v Londýne priznal k zabitiu. Federálna prokuratúra v Belgicku uviedla, že vyšetrovaním sa rýchlo stanovila trasa, ktorou pašeráci obete prepravovali. Migranti potom nastúpili do kamióna, ale niektorí z nich sa pred odchodom do Británie zdržiavali v Belgicku.

Rozsiahlu utorkovú policajnú operáciu organizoval cezhraničný vyšetrovací tím, koordinovaný úradom EÚ pre justičnú spoluprácu s názvom Eurojust. Cezhraničný tím tvorili experti z Belgicka, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Írska. Parížska prokuratúra oznámila, že 13 ľudí zatknutých v utorok vo Francúzsku je podozrivých z účasti na zločineckej organizácii, ktorá poskytovala ubytovanie a dopravu niekoľkým desiatkam migrantov z juhovýchodnej Ázie, a to niekoľko mesiacov každý deň.

V oblasti Bruselu podnikla polícia 16 domových prehliadok, a to aj v konšpiračných bytoch, ktoré vyústili do zatknutia 11 vietnamských občanov a dvoch Maročanov. Piatich zo zatknutých obvinili z pašovania migrantov s priťažujúcimi okolnosťami, z členstva v zločineckej organizácii a z falšovania dokumentov. Eurojust oznámil, že počas razií v Belgicku našli piatich migrantov. Podozrivým pašerákom hrozia tresty po 15 rokov väzenia a pokuta vo výške do 150.000 eur za každú identifikovanú obeť.