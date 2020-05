Na COVID-19 zomrel dlhoročný majordomus Bieleho domu: Pracoval pre 11 prezidentov

Jerman začal pracovať ako upratovač v sídle amerických prezidentov v roku 1957 za vlády Dwighta D. Eisenhowera. Na pozíciu majordoma bol povýšený v čase, keď bol Biely dom domovom Johna F. Kennedyho a jeho rodiny. Vraj sa o to zasadila vtedajší prvá dáma Jacqueline Kennedyová-Onassisová. Hlavný majordomus má na starosť domácnosť americkej prvej rodiny. Dohliada na prácu niekoľkých desiatok ľudí, vrátane kuchárov, upratovačov, komorníkov alebo čašníkov. Jerman odišiel do dôchodku v roku 2012, teda v čase, keď v Bielom dome pôsobil Barack Obama. Vtedy pôsobil ako vrchný čašník.

Bývalá prvá dáma Michelle Obamová vo štvrtok americkej televízii CNN povedala, že Jerman "vďaka svojej láskavosti a starostlivosti po desaťročia pomáhal robiť z Bieleho domu domov pre prvé rodiny, vrátane tej našej". Keď Jerman v roku 2011 utrpel mozgovú mŕtvicu, postarali sa Obamovci o to, aby sa mu v nemocnici dostalo riadnej starostlivosti, a posielali mu tam kvety. Michelle Obamová do svojich memoárov nazvaných Becoming (Môj príbeh) zaradila fotografiu, na ktorej je aj Jerman.

Britská BBC na svojich internetových stránkach píše, že Jerman je dôležitou postavou pre tých, ktorí sa zaoberajú históriou Afroameričanov a ich rolou v politickom živote v USA. Podľa Korithy Mitchellovej, odborníčky na afroamerickú literatúru z Ohijskej štátnej univerzity, musel ako veľkú satisfakciu na konci svojej kariéry vnímať to, že Američania v roku 2008 do Bieleho domu zvolili Baracka Obamu ako prvého černošského prezidenta. "Musel to pociťovať ako víťazstvo," povedala Mitchellová.