KORONAVÍRUS Chorvátsko otvorí koncom mája hranice so SR, ČR, Maďarskom i Rakúskom

Od budúceho štvrtka (28. mája) sa spustí online systém, ktorý vďaka predbežnej registrácii umožní rýchly prechod hraníc. "Hostia nebudú musieť čakať na hranici, ale za niekoľko sekúnd budú môcť cez hranicu prejsť, ak predtým vyplnia žiadosť prostredníctvom online formulára. Žiadosť, ktorá sa doteraz používala na vystavenie povolenia vycestovať, budeme mať na platforme najneskôr do 28. mája," vysvetlil Cappelli, ktorého citovala agentúra HINA.

Otvoriť by sa mali podľa kapacitných možností a počtu ubytovacích jednotiek aj hotely, dodal. Ako uviedol chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič, na vstup turistov do krajiny budú dohliadať epidemiológovia a Chorvátsky inštitút verejného zdravia (HZJZ).

"Dôležité je ochrániť zdravie našich občanov a našich hostí a keď to bude nutné, zareagovať," povedal Božinovič. Od štvrtka je dostupný online dotazník, ktorý objasňuje podmienky na vstup do Chorvátska. Hraničná polícia prostredníctvom tohto dotazníka vybaví až do 90 percent všetkých žiadostí. Od štvrtkovej polnoci do piatkového poludnia pricestovalo do Chorvátska 5336 zahraničných občanov, a to najmä zo Slovinska.