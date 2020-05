KORONAVÍRUS Británia zavedie 14-dňovú karanténu pre osoby prichádzajúce zo zahraničia

LONDÝN - Británia zavedie 14-dňovú karanténu pre osoby, ktoré letecky pricestujú do krajiny zo zahraničia. V prípade porušenia tohto opatrenia o dobrovoľnej izolácii im bude hroziť pokuta vo výške 1000 libier (v prepočte 1112 eur).

Potvrdil to v piatok britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis s tým, že vláda poskytne detaily neskôr, informovala tlačová agentúra AFP. Návštevníci budú požiadaní, aby v súvislosti s týmto nariadením uviedli svoje kontaktné údaje, a zdravotnícki pracovníci budú vykonávať zbežné kontroly dodržiavania pravidiel.

Nové opatrenia, ktoré sa budú týkať aj Britov vracajúcich sa do vlasti, vstúpia do platnosti začiatkom júna a viac o nich povie na brífingu v piatok popoludní britská ministerka vnútra Priti Patelová, dopĺňa spravodajská stanica Sky News. Nariadenie sa však nebude týkať cestných dopravcov a zdravotníckych pracovníkov, pričom spoločná cestovná oblasť s Írskom zostane v tejto súvislosti nedotknutá.

Napriek tomu, že Londýn rokuje s Parížom o možnej výnimke, predpokladá sa, že karanténne opatrenia sa budú týkať aj príchodov z Francúzska. Austrálski predstavitelia taktiež argumentujú, že osoby cestujúce do Británie z tejto krajiny by nemali čeliť karanténe. Britský premiér Boris Johnson vo svojom príhovore k občanom 10. mája avizoval, že čoskoro príde k "uvaleniu karantény na ľudí prichádzajúcich letecky do krajiny", keďže Londýn sa usiluje spomaľovať šírenie nového druhu koronavírusu.