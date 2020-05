Susedia požiadali manželov, aby im postrážili dvoch psov: Nikdy sa nevrátili, potom zistili prečo

Dvojicu Kanaďanov ich susedia poprosili, aby sa im na tri týždne postarali o dvoch nemeckých ovčiakov a mačku a skontrolovali aj dom. "Sused nám povedal, že musí aj s manželkou odcestovať na Taiwan, pretože mu zomiera matka," píše mladík na Reddite s tým, že za túto starostlivosť mu aj vopred zaplatili 500 dolárov. Susedia sa však v Ázii nejako pozabudli a nevrátili sa domov ani po roku. "Vôbec sa nám neozvali a nevedeli sme, či sa im niečo stalo, či sú chorí alebo vo väzení. Hľadali sme ich aj na Facebooku, ale zbytočne. Netušili sme, čo máme robiť."

Zdroj: Getty Images

Mužovi došla trpezlivosť, keď v dome susedov prasklo potrubie a vytopilo im suterén. Musel volať inštalatéra a dať to v rámci možností do poriadku. Samozrejme, že všetko zaplatil bez toho, aby vedel, či sa mu tie peniaze niekedy vrátia. Navyše jeden zo psov potreboval veterinára. "Keď to tak počítam, minul som už tisíce dolárov."

Zdroj: Getty Images

Po zverejnení jeho príspevku mu viacerí užívatelia Redditu odporučili, aby sa obrátil na políciu. Nakoniec tak aj urobil. Policajtom sa podarilo "nezvestných" susedov nájsť na Taiwane, kde spokojne trávili čas so svojou rodinou. Znepokojenému mužovi sused vysvetlil, že asi mesiac po odchode z domu poslal pre svoje zvieratá manželkinho brata s tým, že vraj vôbec nevedel o tom, že sú stále u nich. Tiež oznámil, že nevedia, čo urobia s domom a či ho rovno nepredajú, pretože sa zatiaľ neplánujú vrátiť do Kanady. Čo sa týka psov a mačky, má si ich mladý sused buď nechať, alebo sa o ne nejako postarať. "Ponúkol nám peniaze za nepríjemnosti, ktoré nám spôsobil a zanechal aj svoj nový emailový a telefonický kontakt." Dvojica sa však rozhodla, že si zvieratá ponechá, pretože ani jeden nechce, aby znovu stratili domov.