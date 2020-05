Obama ostro kritizuje Trumpa! Boj s KORONAVÍRUSOM nezvláda: Správajú sa ako deti

V slávnostnom prejave k absolventom univerzít Obama povedal, že „predstavitelia štátu už ani nepredstierajú, že majú (situáciu) pevne v rukách“, uviedla agentúra AP. Obama vo svojej reči nikoho nemenoval, podľa médií ale mieril najmä na svojho nástupcu v Bielom dome Donalda Trumpa.

„Viac ako čokoľvek iné táto pandémia konečne úplne zrušila predstavu, že ľudia, ktorí nás vedú, vedia, čo robia,“ povedal Obama študentom v sobotňajšom on-line prenášanom prejave. „Robiť to, čo sa nám páči, čo je výhodné, čo je jednoduché - tak rozmýšľajú deti. Bohužiaľ, aj veľa takzvaných dospelých, vrátane tých s prestížnymi titulmi zastávajúcich dôležité miesta, stále premýšľa týmto spôsobom - a preto je teraz všetko hore nohami,“ dodal exprezident.

Congrats to the high school Class of 2020, as well as to the teachers, coaches, and most of all, parents and family who’ve guided you along the way. Thanks for letting me be part of your big day! pic.twitter.com/RjYvHs2BhC