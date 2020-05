Vakcína proti KORONAVÍRUSU už čoskoro! Trump má Star Trek tím: Je to najväčšia operácia od 2. svetovej

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

WASHINGTON - Spojené štáty by mohli mať vakcínu proti koronavírusu do konca tohto roka, možno aj skôr. V Bielom dome to dnes vyhlásil americký prezident Donald Trump. Projekt americkej vlády na vývoj očkovacej látky určenej na zastavenie súčasnej pandémie je podľa neho najväčšou operáciou od čias projektu Manhattan, v rámci ktorého USA za druhej svetovej vojny vyvinuli prvú atómovú bombu.