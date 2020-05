Krviprelievanie v Afganistane nemá konca: Počas troch útokov zahynulo najmenej 40 civilistov

Dva samostatné útoky zasiahli pôrodnicu v prevažne šiitskej štvrti Kábulu a pohrebný obrad v provincii Nangarhár. Tretí útok sa odohral v provincii Faráh na západe Afganistanu. Dve deti tam prišli o život a jedno utrpelo zranenia po tom, ako ich zasiahla paľba z mínometov.

Útok na pôrodnicu si podľa afganského ministerstva vnútra vyžiadal najmenej 14 obetí na životoch z radov civilistov vrátane dvoch novorodencov a ďalších minimálne 15 ľudí utrpelo zranenia. Bombový atentátnik v provincii Nangarhár zabil najmenej 24 ľudí a ďalších 68 bolo zranených. K zodpovednosti za tento útok sa prihlásila teroristická organizácia Daeš.

Afganský prezident Ašraf Ghaní v utorok v súvislosti s útokmi nariadil bezpečnostným zložkám krajiny obnoviť ofenzívu voči militantnému hnutiu Taliban a ďalším skupinám. Zmena postavenia afganskej armády prichádza niekoľko mesiacov po tom, čo sa zaviazala reagovať len defenzívne na útoky Talibanu, napísala agentúra AFP. Tento krok mal ukázať dobrú vieru vlády pred prípadnými mierovými rokovaniami s Talibanom. Ten však krok vlády neopätoval a namiesto toho spustil vlnu útokov voči domácim jednotkám, a to v okamihu, keď podpísal dohodu so Spojenými štátmi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul

Podľa dohody medzi USA a Talibanom, ktorá bola podpísaná 29. februára, sa Taliban zaviazal zastaviť útoky na americké a koaličné jednotky a súhlasil s mierovými rozhovormi s vládou v Kábule, ktoré sa mali začať po výmene väzňov. Výmenou za to sa americké a iné cudzie jednotky z Afganistanu stiahnu do 14 mesiacov od podpísania dokumentu. USA sa zaviazali, že nebudú útočiť na Taliban, hoci si vyhradili právo podniknúť útok, aby podporili afganské sily, ak by sa dostali pod paľbu. Taliban sa tiež verbálne zaviazal znížiť násilie až o 80 percent a zastaviť útoky na mestské oblasti.