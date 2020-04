KORONAVÍRUS Čína dá WHO o 30 miliónov dolárov viac: Urobí tak po zastavení príspevkov od USA

Tedros Adhanom Ghebreyesus

PEKING - Čína dá Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) o 30 miliónov dolárov viac a urobí tak po tom, čo Spojené štáty pozastavili svoje finančné príspevky pre WHO. Vo štvrtok to napísala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuanga.