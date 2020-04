KORONAVÍRUS Vyšetrovanie Číny podporuje aj Austrália: Premiér Morrison sa vyjadril jasne

"Myslím si, že takéto vyšetrovanie je dôležité a, pri všetkej úcte, môžeme mať s Čínou rozdielne pohľady," povedal Morrison novinárom. Morrisona podporila aj austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová, ktorá na medzinárodné vyšetrovanie vyzvala v nedeľu. Payneová vtedy uviedla, že má "plnú podporu premiéra".

Morrison vyhlásil, že je veľmi dôležité aby Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a všetci jej členovia konali nanajvýš transparentne bez ohľadu na pôvod nákazy. Čína aj WHO však v uplynulých dňoch čelia kritike za to, ako sa k šíreniu nákazy v jeho počiatočnej fáze postavili.

Americký prezident Donald Trump v polovici apríla obvinil WHO z nezvládnutia situácie okolo pandémie koronavírusu a oznámil, že USA pozastavujú platby tejto agentúre OSN, ktoré v minulom roku dosiahli 400 miliónov dolárov. Vyčítal tiež Číne, že na začiatku krízy zatajovala jej skutočný rozsah. Austrália podľa Payneovej zdieľa Trumpove obavy. Po vyšetrovaní čínskych krokov volajú aj niektorí predstavitelia Nemecka, Francúzska či Británie. Čína obvinenia medzinárodnej komunity aj výzvy na vyšetrovanie odmietla.