KORONAVÍRUS Situácia sa nemení ani v Nemecku: Počet infikovaných aj úmrtí pribúda

Nárast prípadov nákazy za posledných 24 hodín je mierne vyšší oproti 1775 novým prípadom zaznamenaným v predchádzajúci deň, píše agentúra Reuters. Za uplynulých 24 hodín bolo nahlásených 194 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19, čím ich celkový počet dosiahol číslo 4598, uvádza RKI na svojej webovej stránke.

V Nemecku sa doteraz uzdravilo 95.200 ľudí. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v pondelok občanov svojej krajiny, aby sa v boji proti pandémii nového typu koronavírusu (SARS-CoV-2) správali disciplinovane a boli obozretní. Napriek tomu, že Nemecko už začalo uvoľňovať niektoré opatrenia, k víťazstvu nad pandémiou vedie podľa nej ešte dlhá cesta.

Kancelárka upozornila, že za posledné štyri týždne sa toho podarilo dosiahnuť už veľa. Ide najmä o stabilizovanie počtov nakazených, ktoré už nerastú geometrickým radom. "Ak by sa teraz zrušili zavedené obmedzenia, nevieme, aké následky by to malo," poznamenala Merkelová a vyzvala na postupné, pomalé a opatrné kroky. Aký vplyv bude mať uvoľňovanie opatrení napríklad na počty nakazených, sa ukáže až o 14 dní, dodala s tým, že to je práve dôvodom, že situácia je taká zložitá.