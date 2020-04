KORONAVÍRUS Počet infikovaných stúpa aj v Nemecku, obetí je už viac ako 2-tisíc

Počet nakazených tak klesol už štvrtý deň za sebou - predtým štyri dni po sebe stúpal. V Nemecku sa doteraz uzdravilo 68.200 ľudí. Nemecká ministerka školstva Anja Karliczeková privítala návrh odborníkov z akadémie vied Leopoldina so sídlom v Halle, ktorí v pondelok odporučili, aby postupné uvoľňovanie opatrení, ako napríklad otváranie základných či stredných škôl, sprevádzala povinnosť nosiť ochranné rúško.

"Všetky preventívne opatrenia, ako nariadenie dodržiavať odstup a hygienické nariadenia, sa musia aj naďalej prísne dodržiavať. Navyše sa musí na verejnosti nosiť rúško zakrývajúce ústa a nos," povedala Karliczeková pre utorňajšie vydanie denníka Passauer Neue Presse. Ministerka dodala, že je nutné, aby bolo na nový koronavírus SARS-CoV-2 testovaných viac ľudí.

Za postupné otváranie škôl a škôlok sa vyslovilo aj dvojčlenné vedenie nemeckej strany Zelených Annalena Baerbocková a Robert Habeck. Tí napísali členom strany list, ktorý má k dispozícii agentúra DPA. Požadujú v ňom, aby sa do škôl v prvom rade vrátili žiaci, ktorí v tomto roku končia dochádzku. Prioritu pri opätovnom otváraní škôl by mali mať žiaci prvého až šiesteho ročníka, keďže starostlivosť o najmladších žiakov považujú za mimoriadne dôležitú.

Škôlky by sa mali postupne otvárať najprv pre deti žijúce len s jedným rodičom, ktorý je zamestnaný v odvetví nevyhnutnom pre chod krajiny. Neskôr by to malo začať platiť aj pre ďalšie deti, a to najmä v oblastiach s nízkym počtom nakazených. Vedci z Leopoldiny odporučili, aby škôlky zostali až do letných prázdnin v núdzovom režime. Otvorené by mali byť len pre päť- až šesťročné deti, ktoré budú rozdelené v maximálne päťčlenných skupinách.