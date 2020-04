KORONAVÍRUS V New Yorku pribudlo 594 obetí ochorenia COVID-19

NEW YORK - V americkom štáte New York za posledných 24 hodín pribudlo 594 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom. Celkovo tam tejto chorobe podľahlo už 4159 osôb. Oznámil to v nedeľu na pravidelnom tlačovom brífingu newyorský guvernér Andrew Cuomo, píše agentúra AFP.

V porovnaní s predchádzajúcim dňom, keď bolo zaznamenaných 630 úmrtí, sa počet smrteľných obetí mierne znížil. Cuomo novinárom povedal, že je ale príliš skoro hovoriť o tom, či má tento pokles štatistický význam.

Počet nakazených sa v tomto štáte zo sobotňajších 113.704 zvýšil na 122.031. Hospitalizovaných je 16.479 osôb, z toho 4376 je na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. V meste New York sa počet infikovaných zvýšil o 7245 na 67.551.

Cuomo uviedol, že sa zdá, že počet úmrtí sa trochu stabilizuje. New York podľa neho môže byť "blízko k vrcholu" pandémie, no dodal, že "niekoľko ďalších dní nebudeme vedieť, či to pôjde hore alebo dolu". Guvernér avizoval, že by chcel presunúť pacientov z preplnených nemocníc do menej vyťažených zariadení s lepšou výbavou, píše denník The New York Times. "Nemôžem povedať nemocnici, že vám pošlem všetky zásoby, čo potrebujete, všetky ventilácie, ktoré potrebujete. Nemáme ich," uviedol.