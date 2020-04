KORONAVÍRUS Británia chce do polovice apríla denne testovať na koronavírus 25-tisíc ľudí

Zatiaľ čo napríklad v Nemecku otestujú za týždeň približne 500.000 ľudí, v Británii je to aktuálne 12.750 testov denne. Do polovice apríla by sa však toto číslo malo podľa britskej vlády zdvojnásobiť. "Verím, že tento týždeň uvidíte výrazný nárast v testovaní. Očakávame, že v priebehu tohto týždňa bude otestovaných 15.000 ľudí a v budúcnosti to bude ešte viac," povedal pre televíziu ITV minister pre miestnu samosprávu Robert Jenrick.

Doteraz bolo v Británii urobených 143.186 testov na koronavírus, píše denník The Guardian. Vláda plánuje podľa Jenricka denne urobiť až 25.000 testov. Počas víkendu bolo otestovaných viac ako 900 zdravotníkov a v pondelok ďalších 8240 osôb.

Britský minister Michael Gove na utorňajšej tlačovej konferencii uviedol, že dôvodom nízkeho počtu vykonaných testov bol nedostatok komponentov nevyhnutných pre testovanie. V Británii do utorka evidovali 1789 úmrtí na koronavírus, čo je 27-percentný nárast oproti predchádzajúcemu dňu.