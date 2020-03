KORONAVÍRUS Čína a USA sa musia spojiť v boji s koronavírusom, povedal Si Ťin-pching

Čínsky prezident Si Ťin-pching

Zdroj: TASR/Noel Celis/Pool Photo via AP

PEKING - Čína a Spojené štáty by sa mali "spojiť v boji" s pandémiou smrtiaceho koronavírusu, ktorá vyčíňa na celom svete. Vyhlásil to v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.