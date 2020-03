VIDEO Boj s vírusom sa podpísal na jeho zdraví: Minister zdravotníctva šokujúco rezignoval

Päťdesiatšesťročný Bruins v stredu večer skolaboval v parlamente, kde odpovedal na otázky k opatreniam proti koronavírusu. Na twitteri neskôr napísal, že je z niekoľkých týždňov intenzívneho boja proti šíreniu vírusu značne vyčerpaný. "Teraz idem domov, aby som si odpočinul, aby som sa zajtra ráno mohol vrátiť do práce a bojovať proti koronavírusu, ako najlepšie budem môcť," uviedol.

Včera však Bruins oznámil, že sa rozhodol na svoju funkciu rezignovať. Boj proti šíreniu vírusu podľa neho vyžaduje človeka v dokonalej kondícii. "A ja som musel konštatovať, že moje telo si už nedokáže s nadmernou únavou poradiť," napísal na twitteri teraz už bývalý minister.

Holandsko chce sprísniť opatrenia

Premiér Mark Rutte uviedol, že minister zdravotníctva vo svojej funkcii skončil, pretože nie je jasné, ako dlho sa bude zotavovať. Povaha súčasnej krízy podľa predsedu holandskej vlády pritom vyžaduje vo funkcii ministra zdravotníctva niekoho, kto je schopný "pracovať naplno".

ONLINE Koronavírus straší celý svet: Centrom nákazy je Európa, pozitívne správy z Číny

Boja so šírením koronavírusu v Holandsku sa teraz ujme vicepremiér Hugo de Jonge a to do doby, než sa nájde za Bruins náhrada. De Jonge na tlačovej konferencii oznámil, že chce ešte sprísniť opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu. Už teraz sú zatvorené školy, bary a reštaurácie.

Podľa holandských úradov sa v krajine potvrdilo už 2460 prípadov nákazy. Choroby COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, podľahlo 76 ľudí.