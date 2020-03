Veľké porovanie: Slovenské a české prevádzky zívajú prázdnotou: Pozrite sa, čo zostalo otvorené

BRATISLAVA - Maloobchodný predaj a predaj služieb v slovenských prevádzkach je od pondelka od 6.00 h na 14 dní zakázaný. Aj naši susedia prijali prísne opatrenia. Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy.

Slovensko

Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia prijaté vládou, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Zákaz sa netýka:

predajní potravín

lekární a predajní zdravotníckych pomôcok

drogérií

pohonných hmôt a palív

novinových stánkov

predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií

prevádzok telekomunikačných operátorov

prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením

prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb

prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

Verejnosť má zároveň od pondelka na 14 dní zakázané chodiť do prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. Zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb. Ide napríklad o prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky.

Všetky osoby, ktoré sa od pondelka od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, musia ísť do izolácie v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

Česko

Výrazné obmedzenie voľného pohybu osôb v ČR je v platnosti od pondelka 0.00 h do 24. marca 6.00 h. Zákaz voľného pohybu sa nevzťahuje okrem ciest do zamestnania tiež nevyhnutných ciest za rodinou, nákupu základných životných potrieb alebo ciest do zdravotníckych zariadení, píšu Novinky.cz.

Vláda okrem toho zakázala predaj ubytovacích služieb, prevádzku autoškôl, prevádzku taxislužieb s výnimkou tých, ktoré rozvážajú potraviny, ako aj predaj elektroniky. Uzavretie obchodov a zákaz poskytovania služieb sa netýka autoservisov, záhradkárstiev, predaja cestovných lístkov, kvetinárstiev či predaja zdravotných prostriedkov, uvádza web Českej televízie.

Vládny kabinet zrušil konanie senátnych volieb a nariadil štátnym orgánom, aby na pracoviskách do týždňa zaviedli obmedzené úradné hodiny, tiež výučbu na základných, stredných i vysokých školách.

V mestách prestávajú fungovať parkovacie zóny určené len pre miestnych obyvateľov a podnikateľov. Od polnoci z nedele na pondelok nadobudol účinnosť aj skôr oznámený zákaz vycestovania českých občanov do zahraničia a vstupu cudzincov na územie ČR.

Česká vláda vo štvrtok vyhlásila núdzový stav, zrušené boli v krajine kultúrne či športové akcie. Od soboty sú uzavreté obchody a reštaurácie s výnimkou predaja potravín, lekární, drogérií, čerpacích staníc a niektorých ďalších prevádzok. Zakázané sú tiež verejné a súkromné akcie s účasťou nad 30 osôb.