Koronavírus zamával s trhmi! Burzy s ropou sa zatriasli, najväčšie straty od roku 1991

Prepad cien akcií firmy Saudi Aramco nastal v čase, keď globálne ceny ropy utrpeli najväčšie straty od začiatku vojny v Perzskom zálive v roku 1991. Akciové trhy vo svete dnes prudko oslabili, stratám sa nevyhla žiadna významnejšia burza. Z časti je to reakcia na šírenie koronavírusu a bezprecedentné opatrenia spojené so snahou zastaviť nákazu.

Tvrdú ranu potom trhom zasadilo rozhodnutie Saudskej Arábie začať cenovú vojnu s Ruskom, ktoré odmietlo pristúpiť na požiadavku Rijádu znížiť spoločne ťažbu, a tým povzbudiť ceny. Saudovia preto v odvete začnú trh zaplavovať ropou, čo si vyžiadalo prepad jej ceny o viac ako 30 percent. "To je neuveriteľné, trh bol hneď na začiatku úplne zahltený predajnými pokynmi," upozornil šéf spoločnosti Lipowa Oil Associates Andy Lipowa.

Výrazná nadprodukcia a zároveň dopytový šok

V piatok vo Viedni konala skupina OPEC +. Teda členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci, ktorí stoja mimo zoskupenia, ale s ktorými sa kartel snaží koordinovať postup. Saudovia navrhovali spoločne znížiť ťažbu o 1,5 milióna barelov denne, čo Rusko odmietlo. Saudská Arábia podľa zdrojov agentúry Reuters preto v sobotu rozhodla, že zníži cenu pre všetkých odberateľov, a to najviac v histórii.

Zdroj: SITA/AP/Eugene Hoshiko

Cena severomorskej ropy Brent, ktorá je považovaná za referenčný typ ropy pre celý svet, spadla až k 28 dolárom za barel. Americká ľahká ropa WTI sa dostala až k 25 dolárom. Neskôr sa ceny mierne zotavili a strácali okolo 20 percent. Dôležitým faktorom ale zostáva koronavírus. Taliansko nariadilo karanténu asi 16 miliónom ľudí zo severu krajiny, ktorý je najviac zasiahnutý. Nový koronavírus sa od decembra šíri z Číny, ktorá výrazne obmedzila hospodársku aktivitu, čo znižuje aj dopyt po rope. Šírenie vírusu v ďalších krajinách potom situáciu ešte zhoršilo.

"Je to prvýkrát, čo si spomínam, že je tu výrazná nadprodukcia a zároveň dopytový šok," povedal agentúre Bloomberg šéf výskumu trhu komodít zo spoločnosti Citigroup Ed Morse. "Takáto kombinácia je skutočne neobvyklá a ešte viac komplikuje možnosti, ako sa z toho dostať," dodal. Dopytový šok vznikol v reakcii na šírení koronavírusu a vplyvov na ekonomiku, a teda aj na dopyt po rope.

IEA znížila odhad dopytu po rope na rok 2020

Svetový dopyt po rope v tomto roku pravdepodobne klesne, prvýkrát za viac než desaťročie. Uviedla to v pondelok v najnovšom odhade Medzinárodná agentúra pre energiu. Podľa IEA dopyt po rope dosiahne tento rok 99,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Agentúra tak zredukovala svoju pôvodnú prognózu takmer o 1 milión barelov denne, čo zároveň predstavuje celoročný pokles o 90.000 barelov denne. Ak sa vyhliadky potvrdia, bude to znamenať prvý pokles dopytu od roku 2009.

"Očakávame, že celosvetový dopyt po rope tento rok klesne, čo znamená prvý celoročný pokles za viac než 10 rokov," uviedla IEA. Ako dodala, dôvodom je prudké spomalenie ekonomickej aktivity v Číne v dôsledku koronavírusu. Čína sa na globálnom raste dopytu po rope podieľala v minulom roku až 80 %.

Zdroj: Getty Images

IEA vychádza z dvoch možných scenárov vývoja situácie. V prípade horšieho z nich, keď sa vládam nepodarí dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu, očakáva IEA pokles dopytu až o 730.000 barelov denne. "Kríza spojená s koronavírusom zasahuje do mnohých energetických trhov vrátane plynu, uhlia a obnoviteľných zdrojov, avšak jeho vplyv na ropné trhy je mimoriadne silný, keďže bráni presunom ľudí aj tovaru," povedal šéf IEA Fatih Birol.

Po poklese v roku 2020 však IEA očakáva, že v nasledujúcom roku sa dopyt po rope výrazne zotaví, pričom odhaduje, že rast by mal dosiahnuť 2,1 milióna barelov denne. Následne by sa však tempo rastu malo prudko spomaliť, pričom do roku 2025 by malo dosahovať ročne v priemere 800.000 barelov denne. Dôvodom je očakávaný slabší rast dopytu po pohonných látkach, keďže vlády tlačia na automobilky, aby na trh prichádzali s ekologickejšími vozidlami a úspornejšími motormi.