Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal Rusku ročné ultimátum na to, aby dosiahlo mier v Donbase. Ukrajinský líder to vyhlásil v rozhovore pre denník The Guardian. V sobotu o tom informovala agentúra DPA.