ONLINE Koronavírus desí svet: Strach v Česku! Ďalší prípad nákazy u našich susedov

21:55 V Česku potvrdili v pondelok štvrtý prípad nákazy koronavírusom COVID-19. Pre spravodajský portál iDNES.cz to uviedol primár infekčného oddelenia Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem, kde 53-ročnú pacientku prijali.

21:45 Predstavitelia amerického štátu Washington v pondelok oznámili ďalšie štyri úmrtia na nový druh koronavírusu, čím sa počet jeho obetí v tomto západnom štáte USA i na celom území krajiny zvýšil na šesť. Informovala o tom agentúra AP. Vo všetkých prípadoch ide o starších ľudí alebo osoby s vážnymi chorobami. Päť obetí pochádza z okresu King County, ktorého hlavným mestom je Seattle, a jedna osoba z okresu Snohomish County.

21:28 Senegal v utorok potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom. Agentúra AFP pripomenula, že ide po Nigérii o druhý prípad infekcie zaznamenaný v regióne subsaharskej Afriky. Zároveň to vyvoláva obavy pred schopnosťou regiónu zvládať nákazlivé ochorenia.

Prvý prípad nákazy koronavírusom potvrdili v pondelok aj úrady v severoafrickom Tunisku. Ide o Tunisana, ktorý pracoval v Taliansku, v dôsledku šírenia vírusu v krajine sa však vrátil do vlasti.

19:29 V pondelok podľahol koronavírusu člen rady, ktorá radí najvyššiemu vodcovi Iránu ajatolláhovi Alímu Chameneímu. Ide tak o doteraz najvyššie postaveného predstaviteľa islamskej republiky, ktorý sa stal obeťou obávanej choroby.

18:32 Počet úmrtí spôsobených nákazou novým typom koronavírusu SARS-CoV-2 sa v pondelok v Taliansku zvýšil na 52. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.

17:40 Saudská Arábia potvrdila v pondelok prvý prípad nákazy koronavírusom. Informoval o tom denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na saudskoarabskú štátnu tlačovú agentúru. Nakazená osoba prišla do krajiny z Iránu cez Bahrajn. Jej občianstvo ani pohlavie nebolo bezprostredne po zverejnení správy známe.

16:17 Na ochorenie vyvolané novým koronavírusom zomrel vo Francúzsku už tretí človek. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom v pondelok informovala agentúra AFP. Podľa tohto zdroja šlo o staršiu ženu - osemdesiatničku z mesta Crépy-en-Valois, ležiacom 70 kilometrov severovýchodne od Paríža.

15:50 Američanka (21), ktorá je teraz hospitalizovaná v Česku, pretancovala a prehýrila noc z piatka na sobotu na diskotéke. Do Prahy potom cestovala RegioJetom. "Poskytli sme zoznam cestujúcich na linke Brno-Praha. Hygienici kontaktujú personál aj cestujúcich konkrétnej linky," povedala hovorkyňa RegioJetu Alžbeta Nečasová. Do Brna prišla žena z Milána, kde študuje.

15:40 Jordánsko potvrdilo v pondelok prvý prípad nákazy koronavírusom. Správu priniesla agentúra TASS s odvolaním sa na spravodajskú stanicu al-Džazíra. Podľa dostupných správ sa osoba nakazila po návrate z dovolenky s rodinou v Taliansku. Portál Arab News informoval, že na koronavírus testujú aj ostatných členov rodiny.

15:35 Štyri nové prípady nákazy v pondelok potvrdilo Spojené kráľovstvo. Celkový počet nakazených v Británii sa zvýšil na 40. Uvádza to portál Sky News.

15:30 Počet potvrdených prípadov ľudí nakazených koronavírusom v Nemecku dosiahol v pondelok 150. Od nedele tak pribudlo 21 nových prípadov, ako uvádza Inštitút Roberta Kocha (RKI), podľa ktorého je riziko nákazy v krajine "mierne". Vyše polovice prípadov (86) je v západnej časti krajiny v Severnom Porýní-Vestfálsku, kde je zatvorených viacero škôl po tom, ako sa u ich zamestnancov potvrdila nákaza. V nedeľu večer potvrdili výskyt koronavírusu aj u prvého pacienta v nemeckom hlavnom meste Berlín.

15:20 V Rakúsku bolo v pondelok doposiaľ zaznamenaných 16 prípadov nákazy koronavírusom. V nedeľu nahlásila štyri nové prípady Viedeň. Jedným z nakazených je muž, ktorý viedol počítačové kurzy na základnej škole vo štvrti Leopoldstadt, kde bol v kontakte s ôsmimi deťmi. Tie sú aktuálne v domácej karanténe.

14:00 Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) spresnilo, že úroveň rizika, ktoré predstavuje šírenie nového koronavírusu, sa zvýšila z miernej na "miernu až vysokú". Skorigovalo tak pondelňajšie vyjadrenie predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá nepresne uviedla, že úroveň rizika sa zvýšila "z miernej na vysokú".

13:40 Česká zemědělská univerzita (ČZU) v pondelok a utorok pre nákazu jedného svojho vyučujúceho koronavírusom zrušila výučbu. Nakazený profesor prišiel do styku s dvoma desiatkami študentov a 24 kolegami. Všetci budú v karanténe.

13:30 Prvý prípad koronavírusu potvrdili v pondelok v Portugalsku. Pozitívne testovaný bol 60-ročný lekár v meste Porto na severe krajiny, informovala ministerka zdravotníctva Marta Temidová.

Pacient sa podľa slov ministerky pravdepodobne nakazil počas pobytu na severe Talianska. Od nedele večera sa nachádza v miestnej nemocnici a jeho stav je stabilizovaný.

13:20 Profesor Paul Hunter, britský odborník na infekčné choroby hovoril o prepuknutí koronavírusu, ktoré si doteraz vyžiadalo vyše 3-tisíc životov na celom svete. Predpovedal takmer stotisíc úmrtí len vo Veľkej Británii a má podozrenie, že šírenie koronavírusu bude pokračovať aj v lete. „Osobne si nemyslím, že úplne zmizne, jeho oživenie príde v zime, začiatkom budúceho roka, a dúfajme, že dovtedy budeme mať vakcínu na ochranu najzraniteľnejších ľudí," uviedol.

13:15 Bratislavská župa zdvojnásobila počet dezinfikovaných autobusov na prímestských linkách. V školách pribudnú potrebné dezinfekčné prostriedky. „Všetky naše opatrenia majú v tejto chvíli len odporúčací charakter. Nechceme šíriť paniku, no prevencia je na mieste. Takisto apelujeme na dodržiavanie inkubačnej doby pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom vírusu. Všetci dnes musíme zodpovedne zvažovať riziká ciest do zahraničia,“ zhrnul preventívne opatrenia bratislavský župan Juraj Droba.

13:10 V New Yorku bol potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom. Pacientkou je asi 30-ročná žena. Po zverejnení informácie nasledovala panika a hromadné nákupy zásob potravín a zdravotníckych potrieb.

13:05 Riziko šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Európskej únie vzrástlo z mierneho na vysoké. Povedala to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej sa EÚ snaží mobilizovať všetky dostupné prostriedky pre boj s vírusom a spúšťa nový informačný portál. Eurokomisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidisová uviedla, že v 18 krajinách únie bolo registrovaných zatiaľ 2 100 prípadov. 38 občanov EU zomrelo.

13:00 Spoločnosť Austrian Airlines uvoľní sociálny balík pre zamestnancov letísk, na ktorých zrušilo 40 percent svojich letov do Talianska v marci a apríli. Dôvodom je prudký pokles dopytu po letenkách v dôsledku rozšírenia koronavírusu.

12:50 V pondelok popoludní boli v Rakúsku potvrdené ďalšie dva prípady koronavírusu: To zvyšuje počet infikovaných ľudí na 16. Nakazená je žena z Viedne a jej partner, žena je v karanténe v Salzburgu. Po Viedenskej medzinárodnej škole, ktorá je pre koronavírus zatvorená, zrušili vyučovanie v ďalšej viedenskej škole a aj policajná stanica v Grazi musela byť zatvorená.

12:40 Ďalších 12 ľudí podľahlo v Iráne koronavírusu, čím sa celkový počet obetí ochorenia zvýšil na 66. Nákazu doposiaľ potvrdili u 1 501 osôb. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na iránske ministerstvo zdravotníctva. Za posledný deň sa počet potvrdených prípadov ochorenia v Iráne zvýšil o 523. Zdroj: FOTO TASR – František Iván 12:30 Briti majú obavy o pacientov s rakovinou. Lekár v jednej z nemocníc špecializovanej na liečbu onkologických pacientov sa totiž nakazil koronavírusom. Personál kliniky tiež prišiel do kontaktu s infikovaným zdravotníckym pracovníkom. V Spojenom kráľovstve je už 36 hlásených prípadov nákazy, najnovšie diagnostikovali ako nakazeného koronavírusom učiteľa, čo správu školy núti zatvoriť budovu.

12:25 Belgická federálna ministerka zdravotníctva Maggie De Blocková v pondelok potvrdila, že v krajine je šesť nových prípadov koronavírusu. Celkovo je doteraz v Belgicku známych osem pacientov. V prípade nových pacientov ide o infikovaných ľudí, ktorí sa vrátili domov z rizikových regiónov v severnom Taliansku.

12:20 Podľa ruskej agentúry RIA Novosti sa u Rusa, ktorý pricestoval z Talianska, potvrdil koronavírus. Na operačnom veliteľstve dodali, že všetky osoby, s ktorými bol pacient v kontakte, sú pod dohľadom. Informovalo o tom lokálne Radio Sputnik.

12:00 - Český minister vnútra Jan Hamáček odporúčal dnes pre nákazu koronavírusom vláde, aby zvážila vyhlásenie núdzového stavu. Kabinet by potom mohol regulovať dodávky ochranných pomôcok a zdravotníckeho materiálu, zakazovať akcie s veľkým počtom ľudí a uložiť ľuďom vracajúcim sa z rizikových regiónov kontaktovať lekára či hygienickú stanicu. Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky 11:40 Nemeckí vedci odporúčajú ľuďom, ktorí sa obávajú prenosu nákazy, aby sa pri stretnutí s priateľmi neobjímali a nebozkávali, ba aby si ani nepodávali ruky.

11:30 Maďarská vláda rozhodla o pozastavení prijímania nových migrantov do tranzitných zón pre hrozbu nákazy. Poradca premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi v nedeľu vyhlásil, že medzi koronavírusom a ilegálnou migráciou existuje prepojenie: "Väčšina migrantov prichádza z Iránu, alebo cez Irán, čo je jedno z centier nákazy. Preto sa Maďarsko rozhodlo, že v záujme ochrany 321 migrantov umiestnených v tranzitných zónach, ale aj v záujme ochrany krajiny dočasne pozastaví prijímanie nových migrantov."

11:20 Koronavírusu podľahol v pondelok v Iráne vysokopostavený člen orgánu, ktorý radí priamo iránskemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu a urovnáva jeho prípadné spory s parlamentom. Mohammad Mirmohammádí zomrel na následky infekcie koronavírusom v Teheráne vo veku 71 rokov. V krajine sa nakazilo už väčšie množstvo predstaviteľov režimu. Irán má pritom druhý najvyšší počet obetí tejto nákazy po Číne.

11:15 Britskí zdravotníci varujú Borisa Johnsona pred tvrdeniami, že "vytiahne" Britániu z pandemického výstražného systému Európskej únie. Downing Street totiž údajne zamietla dôvody na zachovanie systému včasného varovania a reakcie EÚ (EWRS) po brexite - napriek prepuknutiu nákazy koronavírusom.

11:05 Vyše 25-tisíc Čechov bolo počas víkendu v krajinách s vysokým rizikom koronavírusu, v drvivej väčšine v Taliansku. Všetci dostali prostredníctvom mobilných operátorov informačnú SMS o nebezpečí nákazy a odkaz na webové stránky ministerstva zdravotníctva. Zdroj: SITA/AP 11:00 Spoločnosť Berkeley Lights, Inc., líder v bunkovej selekcii začal spoluprácu s univerzitami a zdravotníckymi zariadeniami v USA, Číne a v Austrálii, ktoré sa snažia vytvoriť vakcínu a liečbu ochorenia koronavírusom. Pomocou technológie, ktorú vyvinula spoločnosť Berkeley Lights pod názvom optofluidná platforma Beacon®, skúmajú vedci krvné vzorky pacientov, aby našli potrebné protilátky podporujúce vývin riešenia na koronavírus.

10:45 Dva nové prípady koronavírusu boli dnes zistené v Indii; jeden v Dillí, ďalší v Telangane.

10:40 V nedeľu boli potvrdené prvé prípady infekcie v Škótsku, Českej republike a v nemeckom hlavnom meste Berlín. Vo Francúzsku zatvorili múzeum Louvre. V Európe je však situácia najzávažnejšia v Taliansku, pretože po Číne a Južnej Kórei je počet infikovaných jedným z najvyšších na svete - okolo 1 600 ľudí. Aj počet obetí sa v nedeľu zvýšil. Úrady informovali, že tu zomrelo 41 obetí koronavírusu. Taliansko je rozdelené do troch zón: červenej v lombardskom regióne, kde je uzavretých jedenásť miest, žltej, kde je postup koronavírusu miernejší, a zvyšku krajiny. Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man 10:35 Indonézia potvrdila v pondelok prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom v krajine. Podľa ministra zdravotníctva štvrtej najľudnatejšej krajiny sveta Terawana Agusa Putranta testovali pozitívne na koronavírus v jednej z jakartských nemocníc 64-ročnú ženu a jej 31-ročnú dcéru. Podľa úradov sa ženy mohli nakaziť od osoby z Japonska, u ktorej zistili koronavírus po návrate do susednej Malajzie. Jakarta pritom minulý mesiac kritizovala americkú štúdiu, ktorá spochybňovala fakt, že Indonézia nezaznamenala žiadny prípad výskytu koronavírusu.

10:30 Zdravotný úrad v nemeckom Aachen vyzval tirolské úrady, aby sprísnili kontroly. V rakúskom autobuse so školákmi smerujúcimi na lyžovačku bol údajne mladík podozrivý z toho, že má koronavírus. Autobus zastavili na hranici a poslali ho naspäť.

10:20 V Iráne sa počet infikovaných ľudí v nedeľu zvýšil o vyše tretinu. Celkovo je infikovaných okolo tisíc ľudí, 54 ľudí zomrelo. Vláda teraz na boj proti koronavírusu využíva revolučné gardy. Školy, univerzity a bazáre zostávajú zatvorené.

10:00 Vodca juhokórejského náboženského hnutia Sinčchondži sa v pondelok ospravedlnil za nedostatočné opatrenia a následné šírenie nového druhu koronavírusu. Viac než polovica prípadov zo 4212 infikovaných ľudí v Kórei sa totiž spája práve s týmto hnutím pôsobiacim v meste Tegu a jeho okolí. 88-ročný líder hnutia I Man-hi dvakrát padol na kolená prosiac o odpustenie. Vírus sa v kostoloch začal šíriť, keď sa na bohoslužbách v meste Tegu zúčastnila infikovaná 61-ročná žena.

9:30 Americký chirurg generál Jerome Adams vyzýva na Twitteri ľudí, ktorí si robia zásoby rúšok proti koronavírusu, aby s tým prestali. Rúška potom chýbajú v nemocniciach pri vážne chorých pacientoch.

