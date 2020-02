Kosovo čiastočne zruší Srbom stopercentné clo: EÚ to privítala, Američania zúria

Kosovoský premiér Albin Kurti vo štvrtok oznámil, že opatrenie nadobudne účinnosť 15. marca a bude sa vzťahovať iba na suroviny dovážané zo susedného Srbska. Kurti za to žiada, aby Srbsko prestalo brzdiť úsilie Kosova o uznanie za nezávislý štát a aby zrušilo obmedzenia týkajúce sa kosovských výrobkov a služieb. Ak Srbsko vyhovie, Kosovo zruší stopercentné clo na všetok srbský tovar, povedal Kurti.

Ide o "polovičaté opatrenie", uviedol veľvyslanec USA v Nemecku Richard Grenell, ktorý je osobitným vyslancom prezidenta USA pre mierové rokovania Srbska a Kosova. Nedávno ho vymenovali aj za úradujúceho riaditeľa amerických spravodajských služieb (DNI). "Náš postoj je úplne jasný: colné tarify musia byť úplne zrušené. Pán Kurti robí vážnu chybu a bolo to objasnené prezidentovi (Kosova Hashimovi) Thacimu dnes v Bielom dome," napísal Grenell vo štvrtok na Twitteri.

EÚ privítala Kurtiho krok. "Tento krok by mohol mať pozitívny vplyv na obnovenie regionálneho obchodu a mohol by otvoriť priestor na obnovenie dialógu medzi Belehradom a Prištinou, čomu by pomohla aj Európska únia," uvádza sa vo vyhlásení EÚ. Srbský prezident Aleksandar Vučič označil Kurtiho krok za trik načasovaný pred plánovanou cestou do Washingtonu a ďalšími medzinárodnými stretnutiami v nasledujúcich týždňoch.

"Americký veľvyslanec Grenell má úplnú pravdu. A to, čo tu vidíme, je ďalší pokus o podvod," konštatoval Vučič. Ku kampani Srbska proti medzinárodnému uznaniu Kosova sa nevyjadril. Stopercentná colná sadzba na srbský a bosniansky tovar s cieľom čeliť úsiliu Srbska blokovať vstup Kosova do medzinárodných organizácií bola uvalená v novembri 2018.

Tento krok viedol k prerušeniu rozhovorov - sprostredkovaných EÚ - medzi Srbskom a Kosovom o normalizácii vzťahov, ktoré sa začali v roku 2011. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.