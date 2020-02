Koronavírus sa neustále šíri: V Kórei zaznamenali prvé úmrtie

Vedenie 2,5-miliónového juhokórejského mesta Tegu vzhľadom na nárast nových prípadov nákazy apelovalo na jeho obyvateľov, aby nevychádzali von. Počas stredy a štvrtku pribudlo v Južnej Kórei 73 nových prípadov, z čoho 42 priamo alebo nepriamo súvisí s návštevou bohoslužieb v meste Tegu a susedných mestách. Dovedna je v krajine 104 nakazených ľudí, napísala agentúra Jonhap.

Dvadsaťosem z 35 novo nakazených osôb sa zúčastnilo na bohoslužbách v tamojších kostoloch, ktoré navštívila aj 61-ročná žena považovaná za superprenášačku, uviedlo KCDC. Obyvatelia Tegu majú na základe upozornenia — ak je to možné — nosiť ochranné rúška aj v interiéroch. Jeho starosta zároveň apeloval na centrálnu vládu, aby pomohla so zvládnutím situácie, pretože aktuálne opatrenia v boji proti šíreniu vírusu sú podľa neho nedostatočné.

Predstavitelia nového náboženského hnutia Sinčchondži, ktoré vzniklo v roku 1984 a je inšpirované kresťanstvom, uviedli, že zatvorili všetkých 74 kostolov v krajine a veriacim odporučili, aby bohoslužby sledovali na portáli YouTube. Hnutie, ktoré má zhruba 200.000 členov, vo vyhlásení informovalo, že zdravotníci dezinfikujú kostol v Tegu, ktorý navštevuje približne 8000 ľudí.

Z vyhlásenia hnutia vyplýva, že veriacim už od konca januára odporúčali, aby do kostolov nechodili, ak v nedávnej dobe cestovali do zahraničia alebo pociťujú príznaky chrípky. Infikovaná žena však napriek tomu do kostola naďalej chodila, keďže sa domnievala, že trpí len bežnou chrípkou a navyše nebola v zahraničí.