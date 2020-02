Biblická pliaga: Pakistan vyhlásil stav núdze pre najhorší útok kobyliek za posledných 27 rokov

Pakistanská vláda počas víkendu vyhlásila národný stav núdze po zamorení územia vo východnom Pakistane púštnymi kobylkami. Tie v rojoch širokých 65 km doteraz ničili plodiny a pasienky pre hospodárske zvieratá vo východnej Afrike a presúvajú sa nad Áziu. Roje spôsobili katastrofu vo východnom Pakistane a obžrali všetko do radu vrátane bavlny, pšenice a kukurice. „Čelíme najhoršiemu napadnutiu kobylkami za vyše dve desaťročia a rozhodli sme sa vyhlásiť v krajine núdzový stav, aby sme sa vysporiadali s touto hrozbou,“ oznámil v sobotu pakistanský minister informácií Firdous Ashiq Awan.



Bude Afrika hladovať?

Podľa ministra národnej bezpečnosti potravín Makhdooma Khusra Bakhtiara sú kobylky v súčasnosti v púšti Cholistan blízko hranice medzi Pakistanom a Indiou. Prileteli do Pakistanu z Iránu vlani v júni. Naposledy sa vážny útok kobyliek odohral v Pakistane v roku 1993. Tento zdanlivo neškodný hmyz každý deň skonzumuje toľko, koľko sám váži. A sú ich miliardy.

OSN varovala, že kobylky v krajinách východnej Afriky vrátane Etiópie, Kene a Somálska by mohli spôsobiť humanitárnu krízu. 360 miliárd kusov hmyzu obžralo všetky plodiny zasadené do poľnohospodárskej pôdy a spôsobilo veľké škody v Džibuti a Eritrei, čo predstavuje bezprecedentnú hrozbu pre obživu obyvateľstva. Keďže kobylky po miliardách zosadajú aj na časti Kene v najhoršom útoku za 70 rokov, malé lietadlá prelietajú nízko nad postihnutými oblasťami a postrekujú plodiny a lúky pesticídmi, čo aj odborníci nazývajú jedinou účinnou kontrolou. Je to to najhoršie, čo mohlo postihnúť Etiópiu a Somálsko za posledných 25 rokov a do júna, keď sa vyliahne ďalšia generácia, by sa počet kobyliek mohol 500-krát zväčšiť.

Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo Qu Dongyu vyzval na naliehavé financovanie s cieľom pomôcť regiónu zaistiť bezpečnosť. Už využili 15,4 milióna dolárov zo 76 miliónov dolárov, ktoré OSN požaduje, na riešenie vznikajúcej krízy v piatich krajinách. Očakáva sa, že ďalšia generácia púštnych kobyliek, ktorých milión zje za jeden deň množstvo jedla pre 35-tisíc ľudí, bude v apríli pripravená vyrojiť sa, čo sa zhoduje s obdobím výsadby. Dongyu pri neformálnom briefingu v Ríme varoval: „Dúfam, že dokážeme tvrdo pracovať vo dne i v noci, aby ľudia nestratili svoje plodiny. Načasovanie a umiestnenie sú rozhodujúce. “ Zástupkyňa generálneho riaditeľa FAO pre oblasť podnebia a prírodných zdrojov Maria Semedo varovala, že krajiny musia konať „okamžite“, pretože „kobylky nečakajú“. Prídu a zničia. „Musíme sa vyrovnať s núdzovou situáciou, musíme však premýšľať o živobytí v dlhodobom horizonte.“

Organizácia odhaduje, že až 12 miliónov ľudí sa vyrovnáva so závažnou akútnou potravinovou neistotou a mnohí sa spoliehajú na svoje prežitie v poľnohospodárstve. Ich informačná služba o kobylkách opisuje súčasnú situáciu ako „mimoriadne alarmujúcu“ a je pravdepodobné, že ju nové útoky ešte zhoršia.