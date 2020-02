Koronavírus sa šíri: Krajiny sa musia pripraviť na riešenie epidémie, vo Vietname ostali uväznení Slováci

Niektorí Slováci, ktorí boli na dovolenke vo Vietname a mali v týchto dňoch odletieť domov cez Čínu, ostali šokovaní. SMS správou im oznámili, že všetky lety cez epidémiou zasiahnutú krajinu, sú zrušené.

"Pozajtra sme mali naplánovaný let naspäť, no dnes mi prišla táto SMS, po preložení som sa dozvedel, źe môj let Sajgon-Peking je zrušený. Pôvodne som nevedel, či je to ojedinelý prípad, no teraz môžem potvrdiť, že VŠETKY LETY medzi Vietnamom a Čínou sú zrušené až do odvolania," napísal Martin, ktorý spravuje na Facebooku známu stránku Tour De Svet - Lacné cestovanie.

Zdroj: FB/Tour de svet - Lacné cestovanie

"Ja mám totálny problém spojiť sa s aerolinkami a agentúrou, už dva dni stojím na mieste a ani som sa nepohol. China Southern mi zrušila let, pracovisko pre Slovensko, ktoré je v Amsterdame, cez víkend nepracuje a Čína nezdvíha. Mám vyhliadnutú letenku cez Qatar, len fakt neviem, či ju kúpiť alebo nie a či mi to vlastne refundujú všetko," napísal zase Lukáš.

Aeorlinky by mali cestujúcim zabezpečiť návrat do konečného cieľa, prípadne im stratu kompenzovať. Niektorí zvažujú aj kúpu novej letenky.

Krajiny sa musia pripraviť na zvládnutie epidémie

WHO vo štvrtok 30. januára vyhlásila epidémiu nového koronavírusu za "stav globálnej zdravotnej núdze". V Číne, kde sa nákaza začala, v sobotu potvrdili už 11.700 infikovaných pacientov a 259 úmrtí. Koncom decembra 2019 čínske úrady zaznamenali výskyt zápalu pľúc zapríčinený novým koronavírusom v stredočínskom meste Wu-chan, obrovskom obchodnom a priemyselnom centre s 11 miliónmi obyvateľov.

Zdroj: TASR/Chinatopix via AP

Okrem Číny sa vírus rozšíril do 23 ďalších štátov vrátane európskych. Štyroch Chorvátov, ktorí boli v stredočínskom meste Wu-chan, kde prvýkrát zistili nový koronavírus, evakuujú v priebehu soboty z Číny do Francúzska a zostanú tam 14 dní v karanténe. Oznámilo to chorvátske ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí, ktoré v správe citovala tlačová agentúra Hina. Evakuáciu Chorvátov organizujú s pomocou Francúzska a po pristátí lietadla v južnom Francúzsku budú umiestnení do karantény na 14 dní.Až potom sa vrátia do vlasti, dodalo chorvátske ministerstvo v tlačovom vyhlásení.

Ministerstvo sa poďakovalo francúzskym a čínskym úradom za pomoc pri organizovaní odchodu chorvátskych občanov z Wu-chanu. Krízový tím chorvátskeho ministerstva zdravotníctva v piatok posilnil opatrenia proti epidémii koronavírusu a navrhol zriadiť celonárodný tím pre krízové situácie, ktorý bude koordinovať všetky služby a činnosti v prípade prepuknutia epidémie nového koronavírusu 2019-nCoV v Chorvátsku.

​Evakuujú obyvateľov

Päť lietadiel Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie, ktoré budú mať na palube vojenských virológov, poverili okamžitou evakuáciou ruských občanov z Číny. Príkaz na evakuáciu vydal ruský prezident Vladimir Putin, informovalo v sobotu ministerstvo obrany. Na palube každého lietadla sa budú nachádzať lekári a odborníci z ruského ministerstva obrany, ktorí sa špecializujú na virológiu, a budú vybavení vyspelými diagnostickými pomôckami.

Zdroj: TASR/AP/Mark Lennihan

Budú mať aj prostriedky na individuálnu ochranu a takisto všetky potrebné lieky, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS. Ministri zahraničných vecí Ruska a Číny, Sergej Lavrov a Wang I, telefonicky diskutovali o spoločnom boji oboch krajín proti epidémii nového koronavírusu. "Ruská strana vysoko ocenila opatrenia zavedené Čínou proti šíreniu choroby spôsobenej koronavírusom. Ministri diskutovali o rusko-čínskej spolupráci na tomto poli," uviedol rezort ruskej diplomacie.