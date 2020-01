Počasím bičované Španielsko vyhlasuje stav klimatickej núdze: Chcú dosiahnuť emisnú neutralitu

Španielsko je aktuálne sužované počasím.

MADRID - Španielska vláda vyhlásila v utorok stav klimatickej núdze. Podľa agentúry AP ide o prvý formálny krok smerujúci k prijatiu ambicióznych opatrení na boj proti klimatickej zmene. Schválená deklarácia uvádza, že španielska stredoľavicová vláda zašle parlamentu do 100 dní klimatickú legislatívu. Jej ciele by sa mali zhodovať so zámermi EÚ, ktorá chce dosiahnuť do roku 2050 tzv. uhlíkovú neutralitu.