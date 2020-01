Sexuálne peklo turistky (23): Brigádovala na farme, keď kvôli kamarátovi zažila najhoršie chvíle

BUNDABERG - Britská turistka prehovorila o svojom otrasnom zážitku, ktorý sa jej prihodil počas brigády na austrálskej farme. Nielenže tam bola nútená bývať v neľudských podmienkach, ale ju tam navyše aj znásilnili. Doteraz sa z toho snaží spamätať, no nie je to vôbec ľahké.

Dvadsaťtriročná Helen Kingwellová pracovala minulý rok na farme na zber cukety v meste Bundaberg v štáte Queensland, aby si tak mohla predĺžiť svoje vízum. Zoznámila sa tam s jedným mladíkom, s ktorým mala pomer. Po tom, ako zistila, že má priateľku, to ale medzi nimi hneď ukončila. Dievčina tvrdí, že o dva týždne neskôr ju kolega začal sexuálne obťažovať, pričom v jednu noc ju dokonca znásilnil v spoločnom ubytovaní pre zamestnancov, ktoré bolo postavené z prepravných kontajnerov. Pracovníci v ňom spali na poschodových posteliach, jednu kúpeľňu používali až dvanásti z nich.

"Rýchlo sme sa skamarátili, pomáhal mi prekonať ťažké začiatky na farme. Ubytovanie tam bolo naozaj strašné a do toho tie horúčavy. Časom sme sa zblížili aj intímne. Keď som však zistila, že je zadaný, hneď som to skončila. Ostali sme naďalej priateľmi a často sme spolu večer pozerávali film. Jednu noc som pri jednom zaspala. Keď som sa zobudila, obtieral sa o mňa. Začala som sa brániť, no on ma premohol a vyzliekol mi nohavičky. Potom zazvonil budík a všetci sa začali prebúdzať," opisuje Kingwellová pre portál News.com.au chvíle hrôzy, kedy od strachu úplne zamrzla a na nič sa nezmohla. Ešte v ten deň mladíka konfrontovala a povedala mu, nech sa neopováži niečo také ešte zopakovať.

Zdroj: Facebook/Helen Kingwell

V Helen táto skúsenosť zanechala veľmi nepríjemné pocity a večer sa opila. Kamaráti ju odniesli do postele, bola oblečená. O pár hodín neskôr sa už ale zobudila úplne nahá a cítila, že má v sebe semeno. Hneď jej bolo jasné, že sa stala obeťou znásilnenia a aj to, kto ho spáchal. Bývalý priateľ nič nepopieral a Helen sa neustále ospravedlňoval. Zavolala na linku pomoci, kde jej poradili, aby sa najprv odsťahovala a až potom kontaktovala políciu, aby sa jej páchateľ už prípadne nestihol pomstiť. Odišla teda ku svojej sestre do Sydney a všetko nahlásila.

So svojím súčasným priateľom Zdroj: Facebook/Helen Kingwell

Queenslandská polícia potvrdila, že prípad stále vyšetruje. "Krátko nato som sa psychicky zrútila, všetko to na mňa doľahlo. Musela som začať chodiť na terapiu," hovorí mladá Britka, ktorá dúfa, že zverejnenie jej príbehu bude pre ostatné dievčatá a ženy slúžiť ako dostatočné varovanie. "Ľudia by sa mali dozvedieť o rizikách, ktoré hrozia na takýchto farmách. Moj páchateľ bol zároveň mojím priateľom, ale využil hrozné podmienky, v ktorých sme bývali, na to, aby ma znásilnil," dodala.