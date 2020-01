Rodina šla na prvú spoločnú dovolenku s dcérkou do Grécka: Laru (†3 mes.) našli ráno mŕtvu!

Rachael so svojím partnerom Markom Maddocksom sa snažili o dieťatko dlhých osem rokov. Keď sa im preto vlani v marci narodila Lara, boli šťastím celí bez seba. V júli sa vybrali na svoju prvú spoločnú dovolenku na Krétu do rezortu Hersonissos. Jedno ráno sa Fitzgeraldová zobudila, aby dcérku skontrolovala. Ležala na chrbáte a vyzerala pokojne, no matka akosi cítila, že niečo nie je v poriadku. Snažila sa ju zobudiť, no nešlo to. Rachael preto v panike zavolala Marka, no ani jemu sa to nepodarilo. Privolali preto záchranárov, ktorí, bohužiaľ, už nemohli inak, len vyhlásiť Laru za mŕtvu.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images ​

Pitva dievčatka bola vykonaná v Grécku, no príčinu úmrtia koroner nezistil. "Možno šlo o syndróm náhleho úmrtia dieťaťa, ale nie sme si istí," uviedol. Lara síce pred dovolenkou vykazovala mierne príznaky prechladnutia, inak ale bola podľa rodičov v poriadku. "Naposledy som ju nakŕmila okolo jedenástej večer. O šiestej ráno na ďalší deň som sa bola na ňu pozrieť a prepadol ma zlý pocit. Zdvihla som ju z postieľky a jej nehybná rúčka len skĺzla dolu. Vtedy som už vedela, že sa stalo niečo strašné," hovorí Fitzgeraldová.

Aj pediatrická patologička Melanie Newboldová z manchesterskej Kráľovskej detskej nemocnice je z prípadu zmätená. "Lara vyzerala ako perfektné malé dievčatko. Na svoj vek mala primeranú hmotnosť aj výšku, nemala žiadne zdravotné problémy. Vyvíjala sa normálne, tak, ako všetky deti v jej veku. Nevykazovala žiadne známky zadusenia, žiadne známky nejakej choroby či poškodených vnútorných orgánov, žiadne známky sepsy. Bola síce mierne prechladn poznamenala. Polícia sa prípadom nezaoberá, pretože neexistujú žiadne podozrivé okolnosti, kvôli ktorým by tak mala urobiť.