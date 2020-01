Pád lietadla: Medzi obeťami záhadnej havárie je aj podnikateľ zo Sussexu, otec malej dcéry

Podnikateľ, ktorý podľa britského denníka Mail Online žil v Brightone vo východnom Sussexe, prevádzkoval Smartyho čistiareň v neďalekej štvrti Hassocks. Smutná správa sa doniesla aj do domu jeho rodičov v Haywards Heath. Jeho otec Mahmúd (67) bol priveľmi rozrušený na to, aby poskytol denníku rozhovor. Prehĺtajúc slzy povedal iba toľko, že mu je ľúto, ale nemôže hovoriť. Rodinný priateľ uviedol: "Reza bol ich jediným synom. Je to také hrozné. Dozvedeli sme sa to iba ráno. V tejto chvíli je to veľmi zlé.“ Priatelia a susedia rodiny dnes vzdávali úctu „tichému, slušnému a milému“ podnikateľovi. Študent, ktorý si prenajal izbu vo jeho dome, povedal: „Bol to veľmi milý človek, priateľský a slušný a dobre sme spolu vychádzali. Prenajal som si izbu, lebo študujem v Brightone, aby som si zdokonalil angličtinu, a hneď od začiatku sme si porozumeli. Odišiel do Iránu, aby cez vianočné prázdniny navštívil priateľov a rodinu a dnes sa mal vrátiť.“ Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi Mohammed, ktorého kamaráti poznali ako „Rezu“, bol rozvedený otec deväťročnej dcéry. Iný sused povedal: „Bol to skutočne milý muž. Je to také šokujúce a smutné. Bol úplne oddaný svojej dcére, veľmi ju miloval a venoval sa jej.“ Stephen Edgington, ktorý prevádzkuje Hassocks Pet Center, stredisko pre zvieratká vedľa Smartyho čistiarne, povedal: „Je to také šokujúce a pre každého, kto ho poznal, je to veľmi znepokojujúce. Bol to milý muž, veľmi tichý a zdvorilý, ale skutočne milý chlap, veľmi dobre sme spolu vychádzali, a je to tragédia.“ Dcéra pána Kadkhoda-Zadeha často zabehla do centra pre zvieratká, aby tam mohla hladkať mačky. „Je to milé dievča a jeho bývalá manželka aj on boli veľmi milí ľudia. Nemohli ste ho nemať radi. Je to hrozný otras.“ Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že pri páde ukrajinského lietadla, o ktorom sa predpokladá, že mohlo byť zostrelené, zahynuli traja Briti.