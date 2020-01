Diplomati štyroch krajín EÚ rokovali v Bruseli: Hlavnou témou bola situácia v Líbyi a Iráne

Podľa zdrojov, na ktoré sa odvolala AFP, v Bruseli sa uskutoční viacero stretnutí. Prvé z nich sa zameria na bezpečnostnú krízu v Líbyi po tom, ako protivládne jednotky maršala Chálifu Haftara z Líbyjskej národnej armády (LNA) získali v pondelok kontrolu nad pobrežným mestom Syrta a pokračujú v ofenzíve na Tripolis.

Líbya je jednou z hlavných tranzitných krajín pre migrantov zo subsaharskej Afriky do Európy a Európania sa obávajú zvýšeného bezpečnostného chaosu, ku ktorému došlo aj po páde diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 a ktorý môže vyústiť do nových migračných vĺn cez Stredomorie.

"Posledné udalosti v Líbyi naznačujú, že hrozba eskalácie násilia v Tripolise je celkom reálna," varoval v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell aj v súvislosti s nasadením jednotiek tureckej armády, ktoré dorazili do Tripolisu na pomoc medzinárodne uznávanej vláde Fájiza Sarrádža.

Ďalšie rokovania sa majú zaoberať dôsledkami amerického atentátu na iránskeho generála Kásema Solejmáního. Prvé rokovania boli naplánované medzi britským ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom a jeho francúzskym rezortným kolegom Jeanom-Yvesom Le Drianom. Neskôr - v rámci diskusií o Líbyi - sa k nim mali pripojiť šéfovia talianskej a nemeckej diplomacie Luigi Di Maio a Heiko Maas.

Posledný formát rokovaní - už bez zástupcu Talianska - je venovaný situácii v Iraku a jadrovej dohode s Iránom z roku 2015, ktorej európskymi signatármi sú Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok oficiálne vyhlásila, že z pohľadu EÚ je dôležité, aby sa Irán vrátil k záväzkom vyplývajúcim z jadrovej dohody.

Vyjadril sa aj Borrell

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v utorok odsúdil zasahovanie Turecka do ozbrojeného konfliktu v Líbyi. Uviedla to tlačová agentúra AFP po tom, čo sa šéf európskej diplomacie v Bruseli stretol s ministrami zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Talianska.

Borell, podobne ako aj šéfovia diplomacií štyroch členských krajín EÚ - Dominic Raab, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas a Luigi Di Maio -, odsúdili akékoľvek "vonkajšie zasahovanie" do líbyjského konfliktu. "V tejto chaosom poznačenej severoafrickej krajine je okamžité zastavenie bojov rozhodujúce," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísal Borell a ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Talianska. "Trvalé vonkajšie zasahovanie živí túto krízu," naznačili tiež európski diplomati.

Borell pred novinármi spresnil, že pod "vonkajším zasahovaním" zmieneným v texte spoločného vyhlásenia sa rozumie rozhodnutie Turecka zaslať vojakov do Líbye. "To my odmietame a vyjadrujeme znepokojenie nad vývojom situácie v tejto krajine," dodal Borell.