Za láskou na Facebook a štyritisíc míľ cez more: Romantická story vďaka šikovnej mňaunažérke!

CHICAGO – Jej sa zapáčila fotografia jeho krásnej mačky. Jemu sa zapáčila ona. Nasledovalo intenzívne dopisovanie cez Facebook, potom každodenné rozhovory cez Skype a telefón, až to všetko vyvrcholilo prekvapením...

Adam sa podľa britského denníka Daily Mail rozhodol cestovať 4 000 míľ (takmer 6 500 km) z Londýna do Chicaga, aby spoznal ženu, ktorej sa zapáčila jeho okrúhlučká mačka. Spojila ich vlastne spoločná láska k týmto zvieratám. Absolvent grafického dizajnu Adam Lawrence (28) z Londýna prezradil, že sú teraz „niekde medzi randením a vzťahom“.

Najprv sa s Annou Hoseyovou (25) z amerického Chicaga virtuálne stretol vo facebookovej skupine This Cat Is Chonky (Táto mačka je bucľoš), kde ľudia môžu uverejňovať obrázky svojich bucľatých alebo mimoriadne chlpatých mačiek. Anna uviedla: „Nedávno som sa pripojila k skupine a ihneď som si všimla Adama, takže som sa vyjadrila k tomu, aký roztomilý je on aj mačka.“

Keď Adam videl Annin komentár, poslal jej súkromnú správu. Rýchlo zistili, že majú veľa spoločného ​​vrátane podobného vkusu v hudbe. Pár, ktorý strávil mesiace videohovormi a telefonovaním takmer každý deň, sa rozhodol stretnúť. Obaja totiž pripustili, že pocítili, ako preskočila iskra. Obaja boli zvedaví, či bude osobné stretnutie také plné romantiky, ako sa zdalo v telefóne.

Adam teda vyrazil na 6 500 km dlhú cestu cez more, aby sa zoznámil s kaderníčkou Annou a jej chlpatou mačkou Kidden. Pár si ihneď padol do oka a podľa Anny sa ani zďaleka necítili trápne. „Kidden za normálnych okolností na cudzích reaguje nepriateľsky,“ povedala Anna o svojej mačke, „ale tentoraz tak nereagovala. Na tých dvoch spolu bol krásny pohľad!“

Pripúšťa, že si nemyslela, že by sa stretla s takým „milým chlapcom“ len vďaka tomu, že sa zapojí do diskusie v skupine na Facebooku. Ich príbeh zdieľalo množstvo čitateľov, ktorí sa priznali, že v nich vzbudil nádej, že niečo podobné zažijú aj oni.

Pár v súčasnosti skúma možnosti svojho vzťahu, pretože je to všetko „čerstvé a nové“, Anna však plánuje vo februári navštíviť Adama v Londýne. Facebook je mocný čarodejník, dokázal, že lásku možno nájsť aj vo veľkej vzdialenosti.