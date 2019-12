Záchranári pátrali po stratenom čilskom vojenskom lietadle: Našli ľudské ostatky

"Dostali sme dnes informácie od vzdušných síl, že našli nejaké trosky z lietadla a tiež ostatky ľudí, ktorí boli na palube. Je to veľmi smutný moment," povedal guvernér. Informáciu zatiaľ letectvo nepotvrdilo. Už skôr veliteľ vzdušných síl Eduardo Mosqueira povedal novinárom, že pátracie tímy lokalizovali trosky, ktoré by mohli pochádzať z palivovej nádrže. Materiál našli 30 kilometrov od miesta poslednej známej pozície lietadla. Trosky pôjdu teraz na analýzu, aby sa zistilo, či sa zhodujú so zmiznutým strojom. Mosqueira tiež uviedol, že našli osobné veci, ktoré zrejme tiež pochádzajú z lietadla.

Lietadlo z roku 1978 vzlietlo v pondelok popoludní z Punta Arenas. Obaja jeho piloti mali bohaté skúsenosti, no nevyslali núdzový signál. Na palube stroja C-130 Hercules sa nachádzalo 17 členov posádky a 21 pasažierov vrátane troch civilistov. Podľa armády bolo lietadlo v dobrom stave a túto cestu podstupovalo každý mesiac. Do pátrania po stratenom lietadle sa medzičasom zapojili aj Uruguaj, Argentína, Brazília a Spojené štáty americké.