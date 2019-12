Putin by zabránil bombardovaniu Juhoslávie, tvrdí srbský prezident

Vladimir Putin so srbským prezidentom.

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

SOČI - Vladimir Putin by zabránil bombardovaniu Juhoslávie zo strany NATO, ak by bol v roku 1999 na čele Ruska. Po stredajších rokovaniach so šéfom Kremľa v ruskom čiernomorskom letovisku Soči to na tlačovej konferencii vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučič.