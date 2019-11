Namiesto basy leháro: Lobbista Dalík si odpykával trest v penzióne, strážila ho len majiteľka

Upozornil na to český server Aktuálně, ktorý sa pokúsil zistiť, ako sa bývalý lobbista odsúdený za podvod v prípade nákupu obrnených transportérov Pandur pre českú armádu dostal k pracovnej pozícii, ktorá sa z hľadiska väzňov dá označiť za lukratívnu. Dalík bol v penzióne jediným väzňom počas posledných dvoch rokov. V objekte sa mohol voľne pohybovať a dozor nad ním nevykonávali pracovníci väzenskej služby, ale majiteľka penziónu Vlasta Masri. Dalík sa podľa zmluvy mal venovať po dobu 40 hodín týždenne údržbárskym prácam a upratovaniu. Majiteľka má podľa serveru zmluvu o zamestnávaní väzňov od roku 2007. Za ten čas v penzióne pracovali traja väzni. Podľa zmluvy môžu väzni okrem penziónu pracovať aj v rodinnom dome Vlasty Masri v neďalekých Příměticiach. Či Dalík pracoval aj tam, nie je jasné. Lobbista sa stal jedným zo 77 odsúdených, ktorí pracovali mimo znojemskú väznicu. V tej je 210 ľudí a 161 z nich pracuje. Najčastejšie v pomocných profesiách vo výrobe, pri upratovaní či triedení odpadu. Dalíka zastupoval brniansky advokát Martin Klimo. Ten údajne navštevoval vo väzení aj ďalšieho odsúdeného lobbistu Romana Janouška, ktorý bol pred prerušením výkonu trestu umiestnený do brnianskej väzobnej väznice, kde mal „prominentnú funkciu knihovníka”. Zdroj: profimedia.sk Pôvodne Dalíka v roku 2016 odsúdili na štyri roky, Najvyšší súd však rozsudok zrušil a vrchný súd ho potom znovu uznal vinným z podvodu a trest zvýšil na päť rokov. S ďalším dovolaním k Najvyššiemu súdu a so sťažnosťou adresovanou Ústavnému súdu už Dalík nemal úspech. „Môžeme potvrdiť, že sme v minulom roku jeden takýto podnet prešetrili a ukončili so záverom, že sme nezistili nijaké spáchanie trestného činu zo strany Väzenskej služby. Momentálne sa zaoberáme podobným podnetom, ku ktorému však teraz nebudeme poskytovať nijaké informácie,“ potvrdila hovorkyňaGenerální inspekce bezpečnostních složek Ivana Nguyenová.

Informáciami o priebehu pobytu vo väzení Marka Dalíka bola zaskočená aj ministerka spravodlivosti Marie Benešová (za ANO). Tá sa chce na pracovné zaradenie Dalíka v znojemskom penzióne vo štvrtok spýtať generálneho riaditeľa väzenskej služby.