Už je na ceste do pekla! Zomrel poľský arcibiskup Juliusz Paetz, ktorý sa dotýkal genitálií klerikov

Juliusza Paetza († 84) vysvätil za biskupa 6. januára 1983 v Bazilike svätého Petra pápež Ján Pavol II. a 11. apríla 1996 bol vymenovaný za arcibiskupa v Poznani. Poľskej verejnosti je jeho meno neslávne známe. Pripomeňme si: v sobotu 23. februára 2012 poľský denník Rzeczpospolita uverejnil šokujúci článok o tom, ako poznanský arcibiskup sexuálne obťažuje klerikov. Denník Gazeta Wyborcza zasa citoval svedka, ktorý opisoval, ako arcibiskup Paetz kontaktoval budúcich palestínskych kňazov z neďalekého seminára, sľuboval im podporu počas štúdií, potom ich po jednom objímal a dotýkal sa ich genitálií. Rovnako sa správal k čašníkom v reštaurácii a k študentom archeológie, ktorí robili na vykopávkach vedľa kúrie, kde sídlil. Zdroj: Getty Images Ako uvádza poľské vydanie denníka Newsweek, Paetz sa proti týmto obvineniam bránil. V roku 2002 ho po dlhom mlčaní obetí a ututlávaní hriešnych skutkov obvinili zo sexuálneho obťažovania seminaristov. Poľské noviny informovali, že jeho „homosexuálne sklony“ sú známe najmenej dva roky a jeho vlastný rektor mu pre ne zamietol prístup do seminára. Zrazu sa začali objavovať svedkovia, ktorých obťažoval. Vyšetrovanie sa dostalo až do Vatikánu a potvrdilo podstatu obvinení proti nemu, Paetz ich však naďalej popieral. Vyhlásil: „Odmietam všetky informácie uverejnené v médiách a uisťujem vás, že ide o nesprávny výklad mojich slov a správania sa… Nie každý pochopil môj otvorený prístup k ľuďom a ich problémom. Aj najväčší zločinci majú právo na anonymitu, kým súd nerozhodne inak. Masmédiá ma však už súdili a odsúdili.“

Kňaz Jacek Stępczak v roku 2001 spolu s niekoľkými ďalšími kňazmi poslal list delegátom biskupstva na synode v Ríme, v ktorej informoval, že arcibiskup Juliusz Paetz obťažuje klerikov. Kauza sa dostala až do Vatikánu. Vzápätí bol otec Stępczak uvoľnený z funkcie, poslali ho na misiu do Zambie, kde sa nakazil maláriou a bol donútený zverejniť ospravedlnenie za svoje „konanie na škodu Cirkvi“. Zdroj: FB/Rzeczpospolita Pápež Ján Pavol II. nazval tento prípad „vážnym škandálom“. Paetz bol donútený rezignovať a Vatikán naňho uvalil sankcie, ktoré mu zakazovali vykonávať biskupskú službu Bohu a robiť vysviacku kňazov. Mohol však naďalej slúžiť omše a zúčastňovať sa na procesiách. V roku 2010 pápež Benedikt XVI. údajne Paetzove obmedzenia zrušil. Paetz ostal arcibiskupským emeritom v Poznani až do odchodu do dôchodku v roku 2002. Naďalej sa však zúčastňoval na biskupských vysviackach a poľská televízia odvysielala zábery, ako sa v roku 2006 pozdravuje s pápežom Benediktom XVI. pri návšteve Poľska.

V roku 2016, keď sa Paetz plánoval zúčastniť na oslave 1050. výročia prijatia kresťanstva v Poľsku, pápežský nuncius v Poľsku, arcibiskup Celestino Migliore ho upozornil, že je to nežiaduce. Napísal mu: „Mediálne správy o vašej účasti na oficiálnych oslavách výročia prijatia kresťanstva vytvorili zbytočný a škodlivý rozruch okolo cirkvi v Poľsku a Svätej Stolice. Výrazne to odporuje pokynom, ktoré ste dostali.“ Paetz arogantne poznamenal: „Prečo nie? Ja som tu doma.“ Cirkev v jeho prípade konala schematicky: mlčky. V silne katolíckom Poľsku ticho vyriešilo celú záležitosť. Pohreb v piatok zosnulého arcibiskupa Juliusza Paetza sa bude konať v katedrále v Poznani a bude prísne súkromný. Miesto a forma pohrebu boli určené na základe konzultácií so Svätou stolicou, apoštolskou nunciatúrou v Poľsku a rodinou zosnulého. „Nech mu je zem ťažká za všetko, čo vykonal,“ napísal pod smútočné oznámenie na facebooku istý čitateľ. „Škoda, že za to nebol potrestaný.“