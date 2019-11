Požiar strelného prachu v pardubickej továrni: V Prahe zomrel jeden zo štyroch zranených

Ďalší dvaja zranení zostávajú v popáleninovom centre vinohradskej nemocnice v Prahe, o ďalšieho sa starajú lekári v Brne. Podľa vyjadrenia Explosie zomrel jeden zo zranených v sobotu večer. Obavy o jedného z trojice zranených, ktorých záchranári prepravili do pražského popáleninového centra, mali už bezprostredne po požiari, pretože utrpel popáleniny na viac ako 90 percentách tela. Záchranná služba vyhodnotila jeho stav ako viac než kritický. Hovorca Explosie Martin Vencl však podľa ČT24 odmietol povedať, či zomrel práve tento pacient.

V spoločnosti, ktorá v pardubickej mestskej časti Semtín vyrába výbušniny, sa podľa jej hovorcu v piatok ráno vznietil strelný prach. "Došlo k zahoreniu strelného prachu pri jeho spracovaní pri výrobe. Bolo to v budove, kde sa prach suší."

Zo štyroch ľudí, ktorí utrpeli zranenia, prepravili záchranári troch do popáleninového centra na pražských Vinohradoch. Všetci boli v kritickom stave a dvaja, ktorí v nemocnici zostávajú, podľa dostupných informácií v kritickom stave stále sú. Sú v umelom spánku a pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Štvrtého prepravili najprv do fakultnej nemocnice v Hradci Králové, v súčasnosti je vo Fakultnej nemocnici Brno. Okrem popálenín má aj vážne poranenie hlavy. Do Brna ho previezli v piatok večer.

Spoločnosť Explosia vyrába výbušniny a strelivo. Jej najznámejším výrobkom je plastická trhaviny Semtex. Firma vznikla v roku 1920 ako Československá akciová továreň na látky výbušné, od roku 2002 ju stopercentne vlastní štát. V areáli Explosie došlo k výbuchu aj v októbri 2018. Nikto pri ňom neutrpel zranenia, mierne však obmedzil prevádzku firmy. Spoločnosť za ňu dostala neskôr pokutu od banského úradu.