VIDEO Výbuch chemickej továrni v Texase: Priestory zachvátil požiar, ľudí musia evakuovať

"Uvedomte si, že je povinná evakuácia pre všetkých v okruhu pol míle od závodu TPC v Port Neches," napísali na svojom Facebooku miestni hasiči. Úrad šerifa v okrese Jefferson County informoval, že so zraneniami hospitalizovali dvoch zamestnancov továrne. Podľa miestneho sudcu Jeffa Branicka zranenia utrpeli traja ľudia a to, že nie je viac obetí, označil za "zázrak".

