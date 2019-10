KĽDR s posledným termínom a obrovskou výzvou pre USA: Žiada ich, aby konali múdro

Kim Čong-un

Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

SOUL - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vo štvrtok obvinila amerických predstaviteľov z toho, že voči nej zachovávajú nepriateľský postoj a vyzvala Washington, aby do konca roka konali "múdro". Vo vyhlásení to uviedol poradca severokórejského ministerstva zahraničia Kim Kje-gwan. Odkazoval tak na posledný termín, ktorý dal severokórejský líder Kim Čong-un administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa na to, aby prišla s obojstranne prijateľnými podmienkami dohody na záchranu ich diplomacie.