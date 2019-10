Krvavá operácia Turecka v Sýrii: Marine Le Penová žiada pozastavenie jeho členstva v NATO

Le Penová pripomenula, že "objem týchto platieb za obdobie od roku 2021 do roku 2027 by mal byť šesť miliárd eur".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok na záver summitu EÚ v Bruseli vyhlásil, že udalosti posledných dní v Sýrii sú vážnou chybou Západu a NATO. Zdôraznil, že Turecko sa ako člen NATOPodľa Macrona nastal čas položiť si otázku o fungovaní NATO.Le Penová sa v súvislosti s tureckou operáciou do Sýrie vyslovila aj za stiahnutie francúzskych vojakov, ktorí podľa jej názoru po odsune svojich amerických kolegov nemôžu plniť svoju misiu.sa vyslovila aj proti návratu francúzskych džihádistov zadržiavaných v Sýrii v internačných táboroch spravovaných kurdskými ozbrojencami, ktoré sú však ohrozené tureckou inváziou.